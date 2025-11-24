OGLASIO SE VLASNIK LOKALA U KOJEM JE LUKAS NASTUPAO: Otkrio da li je folker imao vizu - isplivali novi detalji

DRAMA oko hapšenja Ace Lukasa u Kavadarcima ne jenjava! Pre samo dve večeri pevač je priveden u jednom lokalu u Severnoj Makedoniji, a tamošnja policija saopštila je da je zatekla niz nepravilnosti i kršenja propisa. Vest je odjeknula regionom, a svi su danima prenosili različite verzije događaja.

Foto: Printskrin

Međutim, sada je stiglo zvanično oglašavanje iz lokala u kom je Lukas bio gost, a kako navode, sve što se plasira u javnosti - potpuno je izvučeno iz konteksta.

Njihovo oglašavanje prenosimo u celosti:

- Kao vlasnik lokala u kojem je Lukas nastupao, smatram da nije učinjeno nijedno protivzakonito delo koje se navodi od strane gradonačelnika i medija.

Objekat u kojem se održavao događaj bio je izdat pod zakup, a sva pravna odgovornost i obaveze u vezi sa inspekcijskim nadzorom bile su na pravnom subjektu sa kojim je postojao uredan pisani ugovor.

Aca Lukas imao je validnu vizu i boravio je zakonito (što je potvrđeno i od strane sudije Osnovnog suda u Kavadarcima).

Događaj je bio namenjen promociji njegove sopstvene kriptovalute.

Zahtev za korišćenje trotoara, koji je bio upućen opštini, bio je odbijen i isti nije korišćen tokom događaja. Inspektori UJP-a i DPI-ja izvršili su kontrolu i podneli odgovarajuće podneske samo za segment koji se odnosio na pravni subjekat zadužen za pripremu događaja.

Foto: Instagram printskrin/roberto_navali

Lokal je radio u skladu sa zakonskim propisima i smernicama koje je gradonačelnik dostavio Opštini Kavadarci, Protivpožarnoj jedinici, JU Opštoj bolnici i Policijskoj stanici Kavadarci. Bezbednosne barijere su obezbedile da ceo događaj protekne u potpunom redu i sigurnosti za posetioce (za šta postoji i pisani dokaz). Nakon prijavljivanja događaja, pribavljene su sve potrebne saglasnosti nadležnih organa, a sve obaveze za taj dan bile su uredno ispunjene od strane lokala.

Netačni su navodi da je postojalo ugrožavanje bezbednosti ili bilo kakav razlog zbog kojeg je nakon privođenja u 00:10 časova Aca Lukas navodno bio problematičan za rad objekta. Roma kafe je nastavio sa radom do 01:00 časova, što znači da su svi uslovi bili ispunjeni i da nema izrečene kazne.

Takođe je netačno da je u objektu bilo 700 gostiju — to su paušalne izjave ljudi koji uopšte nisu bili prisutni. U objektu je bilo oko 400 gostiju, svi uredno prijavljeni, a bezbednosni uslovi su bili u potpunosti ispoštovani.

Da uslovi nisu bili ispunjeni, nadležne institucije bi nas blagovremeno obavestile da događaj ne može da počne, a o svim zahtevima bili smo uredno obavešteni 7 dana unapred.

Kao vlasnik lokala najmanje želim da se dogodi bilo kakav nemio događaj, zato uvek radimo prema najvišim bezbednosnim i poslovnim standardima.

Lokal će nastaviti sa radom u potpunosti u skladu sa svim pozitivnim zakonskim propisima, normama i dozvolama, kao što to uspešno čini već 21 godinu.

Stavio do znanja

Podsetimo, pevač Aca Lukas se oglasio i otkrio detalje incidenta. Kako je navela makedonska policija u saopštenju, popularni muzičar nije posedovao potrebnu dozvolu za nastup. Pevač je proveo nekoliko sati u policijskoj stanici, a potom je pušten, uz obećanje da će se situacija razjasniti u narednim danima.Incident je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, a fanovi su masovno stali u njegovu odbranu.

Foto. Instagram printskrin

- Pola sata pred kraj nastupa došla je policija, prekinula nastup i tražila da ja pođem sa njima u stanicu. Nisam uhapšen, išao sam svojim autom. U stanici sam dobio informaciju da nastup nije regularan i prijavljen, da ja na neregularan način radim… Mada sam par dana pre nastupa poslao kopiju pasoša, kako to uvek radimo, da bih prijavio nastup. Dakle, prijavljen je, ali možda je inspektor nešto loše uradio, nema veze sa mnom. Svakako sam celu noć ostao (u stanici) dok sudija za prekršaje nije došao - rekao je Lukas i dodao:

- Ovo nije moj prvi nego hiljadu i prvi nastup ikada u Makedoniji. Tamo je publika sjajna, ljudi, i mnogo volim tamo da pevam. Nikada nisam nikakav eksces napravio u Makedoniji - rekao je Lukas i istakao da će preispitati mogućnost da do daljnjeg ne nastupa u Makedoniji.

- Čak nisu smeli da me puste u hotel da spavam, pa ujutru da dođem kod sudije za prekršaje. Nego sam celu noć sedeo sa njima. Policija u Kavdarcima je bila jako korektna, čak su me izvinjavali. Jedan čovek mi je rekao da li mogu da vam se izvinim u ime makedonskog naroda - rekao je Lukas u svom obraćanju na Instagramu.

(Kurir)

BONUS VIDEO - LEGENDA folk muzike Mile Kitić, ne prestaje da obara rekorde