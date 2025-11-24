ONA SADA LETI SLOBODNO: Jelena Karleuša se oglasila nakon smrti LJilje Jorgovanović - Bilo mi je čudno što ne završava tekst za jednu baladu
TEKSTOPISAC Ljiljana Jorgovanović preminula je u 66. godini života nakon borbe s teškom bolešću.
Pevači koji su sarađivali sa Ljiljom duboko su potrešeni i tužni zbog preranog odlaska legendarnog tekstopisca, a sada se i Jelena Karleuša, koja ne krije da je tužna i potrešena.
- Vest me je šokirala i rastuzila. Znala sam da je bolesna jer sam videla da se fizicki dosta promenila ali nisam htela nista da pitam dok sama ne kaze. Ona je odlucila da krije i o tome ne govori. Poslednji put smo se videle pre manje od dva meseca i bilo mi je cudno sto ne zavrsava tekst za jednu baladu tako dugo. Ljutila sam se na nju, nisam ni mogla da zamislim da je situacija ozbiljnija nego sto sam mislila. Ona je sa Marinom Tucakovic bila jedna od autorki mnogih mojih hitova a poslednje sto je za mene uradila su teksovi za Alfa i Omega albume… na primer pesma “Romane”, “Alien”… Ona je uz Marinu bila neko ko je napisao antologijske hitove citavog Balkana. Sigurna sam da ne bi volela da sad za kraj kazem “‘neka joj je laka crna zemlja” jer ona sada leti slobodna i konacno zna istinu gde se ide posle ovog zivota…jer smo o tome puno puta pricale. Ostavila je divan trag zauvek.
