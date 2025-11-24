Poznati

Poznato mesto i vreme sahrane LJiljane Jorgovanović

В.Н.

24. 11. 2025. u 16:31

LjILjANA Jorgovanović, čuveni srpski tekstopisac i novinarka, preminula je juče posle teške bolesti, a poznato je i kada će biti sahranjena.

FOTO: Depositphotos

Porodica je donela odluku o vremenu i mestu njenog odlaska na večni počinak.

Ljiljana će biti sahranjena, u četvrtak u rodnom Požarevcu, u prisustvu članova porodice, najbližih saradnika i prijatelja. 

Foto: Grand printskrin

Jorgovanovićeva je bila je jedan od najuspešnijih domaćih tekstopisaca. Godinama je sarađivala sa slavnom Marinom Tucaković.

Napisala je brojne hitove za Cecu Ražnatović, Zdravka Čolića, Acu Lukasa i mnoge druge zvezde.

 

