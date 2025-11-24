Poznato mesto i vreme sahrane LJiljane Jorgovanović
LjILjANA Jorgovanović, čuveni srpski tekstopisac i novinarka, preminula je juče posle teške bolesti, a poznato je i kada će biti sahranjena.
Porodica je donela odluku o vremenu i mestu njenog odlaska na večni počinak.
Ljiljana će biti sahranjena, u četvrtak u rodnom Požarevcu, u prisustvu članova porodice, najbližih saradnika i prijatelja.
Jorgovanovićeva je bila je jedan od najuspešnijih domaćih tekstopisaca. Godinama je sarađivala sa slavnom Marinom Tucaković.
Napisala je brojne hitove za Cecu Ražnatović, Zdravka Čolića, Acu Lukasa i mnoge druge zvezde.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NEBO JE MALO ZA SVE: Grupa "Kerber" upriličila nezaboravno muzičko rok veče (FOTO)
23. 11. 2025. u 21:09
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
Na godišnjicu dedine smrti, Kenedijeva unuka (35) saopštila da UMIRE - a tek što se PORODILA! Prokletstvo Kenedijevih se nastavlja...
ĆERKA Kerolajn Kenedi, a unuka Džona i Džeki Kenedi je objavila strašne vesti na godišnjicu smrti svog dede. Nakon drugog porođaja suočila se sa teškom dijagnozom.
23. 11. 2025. u 14:30 >> 17:31
Komentari (0)