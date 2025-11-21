"SRPKINJA" JELENA OSTVARILA IZNENAĐUJUĆI PLASMAN: Proglašena nova Mis Univerzuma (VIDEO)
FATIMA Boš iz Meksika je rano jutros po srpskom vremenu krunisana za 74. Mis Univerzuma (Miss Universe ) na takmičenju prepunom skandala koje se odigralo u Tajlandu!
"Predstavnica Srbije", Jelena Egorova, za koju je bilo vezano mnogo skandala ovih dana, nije uspela da se plasira ni među 30 najlepših žena u Univerzumu, dok su se među najlepših 5 plasirale još 1. pratilja, Mis Tajlanda, Mis Venecuele kao 2. pratilja, Mis Filipina, 3. pratilja i 4. pratilja, Mis Obale Slonovače.
Titulu je prelepoj Fatimi predala 73. Miss Universe, Viktorija Kjer Teilvig.
Nova Mis Univerzuma, Fatima Boš, je, osim izgledom, simpatije pobrala i odgovorom na pitanje "koji su izazovi za žene u 2025. godini".
- Tu smo da izazovemo promenu. Mi smo žene, velike žene, i tu smo da stvaramo istoriju - rekla je.
Inače, u top 12 su se, pored misica Tajlanda, Filipina, Venecuele, Meksika i Obale Slonovače, koje su pet najlepših na planeti, plasirale i učesnice iz Čilea, Kolumbije, Kube, Gvadalupea, Portorika, Kine i Malte.
Omiljeni trenutak izbora, barem za muškarce pored malih ekrana, došao je sa proglašenjem 30 najlepših žena u 2025. godini, koje su potom prošetale binom u kupaćim kostimima. To su bile devojke iz sledećih zemalja: Hrvatska, Meksiko, Filipini, Zimbabve, Kostarika, Malta, Čile, Kanada, Miss Universe Latina, Venecuela, Gvatemala, Palestina, Nikaragva, Francuska, Paragvaj, Indija, Gvadalupe, Kina, Tajland, Dominikanska Republika, Brazil, Ruanda, Obala Slonovače, Kolumbija, Holandija, Kuba, Bangladeš, Japan, Portoriko, SAD.
Kao što vidite, "predstavnica Srbije" Jelena Egorova nije ušla u Top 30!
Takmičenje je otvorio spektakularan nastup tajlandskog pevača Džefa Satura, a zanimljivo je da su kladionice "znale" ko će pobediti, pošto je pre takmičenja Meksikanka imala 18 odsto šanse za 1. mesto, a Filipinka 19 odsto.
(24sata.hr)
