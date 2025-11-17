MNOGI ĆE SE IZNENADITI: Koliko je visok Baja Mali Knindža?

BAJA Mali Knindža jedan je od najpopularnijih pevača na našim prostorima.

Foto: Marija Mlađen/ATA images

Rođen je 13. oktobra 1966. godine u Gubinu, obrazovanje je sticao u Beogradu.

Pored toga što peva, Baja je i pesnik, te je napisao neke od najpopularnijih pesama.

Kako ljudi vole da znaju detalje o svojim omiljenim pevačima tako mnoge zanima koliko je Baja Mali Knindža zaista visok, a kako nalazimo na internetu - njegova visina je 176cm.