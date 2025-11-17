MNOGI ĆE SE IZNENADITI: Koliko je visok Baja Mali Knindža?
BAJA Mali Knindža jedan je od najpopularnijih pevača na našim prostorima.
Rođen je 13. oktobra 1966. godine u Gubinu, obrazovanje je sticao u Beogradu.
Pored toga što peva, Baja je i pesnik, te je napisao neke od najpopularnijih pesama.
Kako ljudi vole da znaju detalje o svojim omiljenim pevačima tako mnoge zanima koliko je Baja Mali Knindža zaista visok, a kako nalazimo na internetu - njegova visina je 176cm.
