NAŠA POZNATA PEVAČICA IMALA UDES: Učestvovala u lančanom sudaru na autoputu, policija na licu mesta

В.Н.

30. 10. 2025. u 17:42

TEA Bilanović doživela je saobraćajku u kojoj je učestvovalo više putničkih vozila.

НАША ПОЗНАТА ПЕВАЧИЦА ИМАЛА УДЕС: Учествовала у ланчаном судару на аутопуту, полиција на лицу места

Foto: N. Skenderija/Tanjug/Ilustracija

Pevačica Tea Bilanović doživela je saobraćajnu nezgodu kod Beogradske arene.

Naime, kako prenose domaći mediji, Tea je učestvovala u lančanom udesu na autoputu.

Pevačica se zakucala u red automobila koji su već učestvovali u lančanom.

Na mesto nesreće je izašla policija.

Foto: Privatna arhiva

Tea Bilanović pevala bivšem dečku na svadbi

Pevačica Teodora Bilanović imala je jednu neobičnu scenu u svom ljubavnom životu. Ona je nedavno u jednoj emisiji otkrila da je bivšem dečku pevala na svadbi.

- Jednom bivšem sam pevala na svadbi. Pa okej je bilo jer smo se preboleli davno. Dve godine nakon raskida se desilo - priznala je pevačica.

BONUS VIDEO - S JESENI SLEDI JOŠ JEDNO AUTORSKO DELO: Sanja Vučić o turneji, trilogiji, muzici i inspiraciji

(Telegraf)

