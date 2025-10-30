NAŠA POZNATA PEVAČICA IMALA UDES: Učestvovala u lančanom sudaru na autoputu, policija na licu mesta

TEA Bilanović doživela je saobraćajku u kojoj je učestvovalo više putničkih vozila.

Foto: N. Skenderija/Tanjug/Ilustracija

Pevačica Tea Bilanović doživela je saobraćajnu nezgodu kod Beogradske arene.

Naime, kako prenose domaći mediji, Tea je učestvovala u lančanom udesu na autoputu.

Pevačica se zakucala u red automobila koji su već učestvovali u lančanom.

Na mesto nesreće je izašla policija.

Foto: Privatna arhiva

Tea Bilanović pevala bivšem dečku na svadbi

Pevačica Teodora Bilanović imala je jednu neobičnu scenu u svom ljubavnom životu. Ona je nedavno u jednoj emisiji otkrila da je bivšem dečku pevala na svadbi.

- Jednom bivšem sam pevala na svadbi. Pa okej je bilo jer smo se preboleli davno. Dve godine nakon raskida se desilo - priznala je pevačica.

(Telegraf)