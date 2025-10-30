NAŠA POZNATA PEVAČICA IMALA UDES: Učestvovala u lančanom sudaru na autoputu, policija na licu mesta
TEA Bilanović doživela je saobraćajku u kojoj je učestvovalo više putničkih vozila.
Pevačica Tea Bilanović doživela je saobraćajnu nezgodu kod Beogradske arene.
Naime, kako prenose domaći mediji, Tea je učestvovala u lančanom udesu na autoputu.
Pevačica se zakucala u red automobila koji su već učestvovali u lančanom.
Na mesto nesreće je izašla policija.
Tea Bilanović pevala bivšem dečku na svadbi
Pevačica Teodora Bilanović imala je jednu neobičnu scenu u svom ljubavnom životu. Ona je nedavno u jednoj emisiji otkrila da je bivšem dečku pevala na svadbi.
- Jednom bivšem sam pevala na svadbi. Pa okej je bilo jer smo se preboleli davno. Dve godine nakon raskida se desilo - priznala je pevačica.
BONUS VIDEO - S JESENI SLEDI JOŠ JEDNO AUTORSKO DELO: Sanja Vučić o turneji, trilogiji, muzici i inspiraciji
(Telegraf)
Preporučujemo
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (0)