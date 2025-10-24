PREMINULA VELIKA TIKTOK ZVEZDA: Otac joj čuveni voditelj, a nju pratilo skoro milion fanova (FOTO)
TIKTOK zvezda, Eman Atienza, ćerka poznatog TV voditelja Kima Atienze, umrla je u 19. godini. Vest o njenoj iznenadnoj smrti potvrdila je porodica putem Instagrama.
Porodica je u saopštenju navela da je smrt nastupila "neočekivano" i da ih je duboko potresla.
- Sa velikom tugom delimo vest o iznenadnom odlasku naše ćerke i sestre Eman. Donela je toliko radosti, smeha i ljubavi u naše živote i živote svih koji su je poznavali - napisali su njeni roditelji Kim i Felisija Atienza, zajedno sa decom Joseom i Elijanom.
Eman je pronađena mrtva u kući u Los Anđelesu, potvrđeno je u medicinskoj dokumentaciji okruga Los Anđeles.
Prema izveštajima lokalnih medija, preminula je 23. oktobra, a u ovaj grad se preselila tek u avgustu.
Eman Atienza bila je poznata po svom otvorenom pristupu temama o mentalnom zdravlju. Na TikToku ju je pratilo više od 856.000 korisnika, a njeni video-snimci imali su skoro 50 miliona lajkova.
