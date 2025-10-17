Poznati

BELA "MEČKA" NA PUTU DO BEČA: Rada Manojlović otišla na putovanje iz snova (FOTO)

Dušan Cakić

17. 10. 2025. u 20:56

FOLK zvezda Radmila Rada Manojlović obajvila je novu pesmu i spot "Na putu do Beča" i time obradovala poštovaoce njene muzike.

БЕЛА МЕЧКА НА ПУТУ ДО БЕЧА: Рада Манојловић отишла на путовање из снова (ФОТО)

Foto: Privatna arhiva

Reč je o pesmi i spotu gde čujemo i vidimo potpuno novu Radmilu, ali se oseća i deo one stare vesele jedinstvene koju svi obožavaju.

- Numera je donela svezu energiju, neki novi pravac i nove ideje, u isto vreme staru, ali i modernu mene - rekla je Rada za "Večernje novosti" i dodoala:

- Ova pesma je tek početak za sve ono što sledi. Dugo sam bila "lenja" kada je moja diskografija u pitanju, ne računajući duet "Balkanac" gde sam bila gost. Bilo je krajnje vreme da se aktiviram.

Foto: Privatna arhiva

Inovativnost u Radinom muzičkom stvaralašvu uneo je i njen novi tim saradnika, koji su i stvarali ovu numeru, a to su mladi reper Albino i anranžer Teodor Ivančević.

- Pesma u sebi ima balkanski prizvuk sa primesama novog muzičkog trenda i nadam se da će je moja publka zavolete. Stihovi pesme glase "bela je "mečka" na putu do Beča" i odnose se i delom na sve naše ljude koji žive u dijaspori - zaključila nam je folk zvezda.

Foto: Privatna arhiva

U nastavku pogledajte i poslušajte Radinu novu pesmu i spot:

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 13

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VANREDNO SAOPŠTENJE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem

VANREDNO SAOPŠTENjE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem