BELA "MEČKA" NA PUTU DO BEČA: Rada Manojlović otišla na putovanje iz snova (FOTO)

FOLK zvezda Radmila Rada Manojlović obajvila je novu pesmu i spot "Na putu do Beča" i time obradovala poštovaoce njene muzike.

Foto: Privatna arhiva

Reč je o pesmi i spotu gde čujemo i vidimo potpuno novu Radmilu, ali se oseća i deo one stare vesele jedinstvene koju svi obožavaju.

- Numera je donela svezu energiju, neki novi pravac i nove ideje, u isto vreme staru, ali i modernu mene - rekla je Rada za "Večernje novosti" i dodoala:

- Ova pesma je tek početak za sve ono što sledi. Dugo sam bila "lenja" kada je moja diskografija u pitanju, ne računajući duet "Balkanac" gde sam bila gost. Bilo je krajnje vreme da se aktiviram. Foto: Privatna arhiva

Inovativnost u Radinom muzičkom stvaralašvu uneo je i njen novi tim saradnika, koji su i stvarali ovu numeru, a to su mladi reper Albino i anranžer Teodor Ivančević.

- Pesma u sebi ima balkanski prizvuk sa primesama novog muzičkog trenda i nadam se da će je moja publka zavolete. Stihovi pesme glase "bela je "mečka" na putu do Beča" i odnose se i delom na sve naše ljude koji žive u dijaspori - zaključila nam je folk zvezda. Foto: Privatna arhiva

U nastavku pogledajte i poslušajte Radinu novu pesmu i spot:

