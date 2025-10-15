Poznati

YASMIN LEVY OBJAVILA SVOJU VERZIJU PESME „Caruso“: Spot snimljen u Veneciji, pesma nastala u saradnji sa slavnim producentom (VIDEO)

15. 10. 2025.

DIVA world music scene, umetnica Yasmin Levy, objavila je svoju verziju legendarne pesme „Caruso“, čime je ovom bezvremenskom delu podarila novo ruho - spoj jakih emocija, mediteranskog senzibiliteta i elegantnih simfonijskih aranžmana.

Spot za pesmu snimljen je u Veneciji, u režiji međunarodnog umetničkog tima, dok produkciju potpisuje Kipper Eldridge, višestruko nagrađivani producent koji stoji iza nekih od najvećih hitova Stinga i Stevi-ja Wondera.

Za orkestarski deo pesme zaslužan je Simfonijski orkestar Radio-televizije Srbije, čiji raskošan zvuk donosi novu dimenziju ovom emotivnom klasiku. Povezivanjem svetske produkcije i regionalnog umetničkog izraza, Levy još jednom potvrđuje univerzalnost muzike koja prevazilazi granice jezika i kultura.

“Caruso” - originalno delo italijanskog kantautora Lucia Dalle, posvećeno velikom tenoru Enricu Caruso-u, postalo je simbol večne ljubavi, sećanja i moći glasa, a u interpretaciji Yasmin Levy pesma dobija potpuno novo, orijentalno-mediteransko značenje, puno strasti i melanholije.

Projekat nosi potpis agencije Stars & More, menadžment tima Yasmin Levy, koji stoji iza brojnih internacionalnih muzičkih saradnji i produkcija visokog umetničkog dometa.

Nova verzija „Carusa“ najavljuje i nova muzička poglavlja Yasmin Levy, kao i velike koncerte umetnice širom regiona i sveta.

„Caruso“ je od danas na svim digitalnim platformama, dok premijeru spota možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Yasmin Levy ili putem linka: Yasmin Levy - Caruso (Official Music Video)

