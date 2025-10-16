TEA TAIROVIĆ U VELIKOM ROĐENDANSKOM INTERVJUU ZA "NOVOSTI": Pesme su moje životne boje (FOTO)

SVE što radim, radim sa ciljem i željom da to bude uspešno. Od samog početka svoje karijere dajem maksimum, a kada se sve kockice poklope, uspeh je neizbežan.

Foto: Andreja Damnjanović

Ovako govori Tea Tairović, jedna od najvećih muzičkih zvezda mlađe generacije. Nije se, priznaje nam, uklapala u estradne šablone u kojima su jasno definisana "neka pravila", već je sama stvarala svoje. Svaka pesma za Teu ima priču, put i određenu, kako kaže, boju života. Zato joj je teško da se odluči za onu koju je najviše "obojila". Foto: Andreja Damnjanović

Na pitanje da li će "Aska" dobiti svoj drugi deo četvrtog studijskog albuma odgovara da ga neki već nazivaju petim albumom, ali da je to zapravo nastavak "Aske" ili "Aska 2":

- Plan je da bude objavljen sredinom novembra. Verujem da ćemo do tada sve završiti. Na njemu će se naći skoro isti broj pesama kao na prvom delu.

Tea je kantautor većine svojih numera, pa tako i najveći broj sa novog albuma potpisuje kao kompozitor i tekstopisac. Inspiraciju, otkriva nam, pronalazi u svemu: okruženju, ličnom životnom iskustvu, ljubavi, prijateljstvu, usponima i padovima, sudbinama onih koje poznaje i muško-ženskim odnosima, ali i u igri, plesu, različitim kulturama...

Odgovornost prema publici ipak je, govori mlada zvezda, uvek na prvom mestu. Uz posvećenost i disciplinu, čiji je "pelcer" uzela od bake, uspeh, uverena je, pre ili kasnije dođe:

- Dobar deo detinjstva provela sam kod svoje bake u Beranama, letnje i zimske raspuste. To je žena za divljenje, od koje sam nasledila i pokupila ono najbolje, pre svega upornost, rad, red i disciplinu... I ono najvažnije, da nikada ne treba odustajati, čak i kada je najteže, kada bole i duša i srce. Takođe, važan za uspeh u ovom poslu je, kako ga zovu, "iks faktor" i kontakt sa publikom koji je iskren, jednostavan, bez foliranja. Kada se sve navedeno sabere, verujem da je uspeh neminovan.

Tea tvrdi da je do uspeha danas lako doći, možda, kako kaže, nikad lakše. Međutim, za nju uspeh ima drugo značenje:

- Ono što je najvažnije je održati svoju popularnost i isti taj uspeh uz nastavak stvaranja. E, to je u današnje vreme izuzetno teško. Zato i jesam stroga i prema sebi i prema svojim saradnicima.

Da je put nije doveo u muzičke vode, kaže da bi se bavila nečim što je vezano za umetnost. Dodaje da drugačije ne bi ni moglo, s obzirom na to da su joj roditelji visokoobrazovani u toj oblasti, a, kako ističe, geni su geni.

Zaključuje Tea da je ova, 2025, bila lepa godina u svakom smislu - privatno i poslovno:

- Stupila sam u brak sa čovekom svog života, a profesionalno ostvarila sve svoje zamisli. Foto: Andreja Damnjanović

"NOVOSTI" OSTALE DOSLEDNE

U DANAŠNjE vreme, kaže Tea, retko ko može da se pohvali trajanjem i kvalitetom:

- Zato vam od srca čestitam 72. rođendan. To je velika stvar! Čestitam i na tome što su "Večernje novosti" ostale svoje, dosledne i uvek na strani vernih čitalaca. Našu izuzetnu saradnju pamtim i po kvalitetnim intervjuima i divnim izveštajima sa mojih koncerata. Dokaz ste da ljudi još uvek vole da čitaju o lepim stvarima.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć