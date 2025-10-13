Poznati

UPRKOS TEŠKOM DANU, ISPOŠTOVALI KOLEGU: Viki i Taške došli na svadbu Uroša Živkovića - "Mnogo ga volim i poštujem"

MUZIČKA zvezda Viki Miljković i njen suprug, istaknuti kompozitor Dragan Tašković Taške, večeras su uveličali gala slavlje njenog mlađeg kolege Uroša Živkovića koji se danas supruzi Jovani na večnu ljubav zakleo u crkvi, gde su krstili i sina prvenca Lazara.

Članica žirija "Pinkovih zvezda" rešila je da, uprkos teškom i napornom danu, ispoštuje svog dragog kolegu, te je na slavlje došla s mužem, a s okupljenim novinarima je kratko porazgovarala.

- Jako sam umorna, ali Uroš mi je jako drag, mnogo ga volim i poštujem. Bila sam mu u žiriju, poštujem tog momka. Došla sam da im čestitam - iskrena je bila Viki.

Viki neutešna zbog smrti Halida Bešlića

Podsetimo, ona je danas bila u Sarajevu, gde je na večni počinak ispratila cenjenog kolegu Halida Bešlića.

- Sumirala sam uspomene, to su uspomene koje će biti za čitav život. Ovih dana sam gledala neke slike, snimke - rekla je Viki i nastavila pokušavajući da savlada emocije da se ne rasplače pred kamerama.

Videli smo se nedavno kada sam bila u Sarajevu na audiciji za Pinkove zvezde, lakše mi je što sam ga videla - rekla je Viki.

