TAMARA MILUTINOVIĆ ISKRENO O VENČANJU UROŠA ŽIVKOVIĆA: Progovorila o njegovoj supruzi - "Dobro se snašla u ulozi majke i žene" (FOTO)

POPULARNA pevačica Tamara Milutinović, ujedno i bliska prijateljica mladoženje Uroša Živkovića, večeras je sa suprugom, fudbalerom Darkom Jevtićem, stigla na gala svadbeno slavlje koje je okupilo brojna poznata lica.

Foto: Novosti

Vidno raspoložena, Tamara je naglasila koliko joj znače ovakvi trenuci:

- Mi živimo za ovakve dane, kada neko od naših ima poseban trenutak u životu – svi slavimo zajedno. U crkvi su svi bili veoma emotivni, bilo je zaista dirljivo – rekla je Tamara.

Na pitanje da li će večeras i ona nazdraviti, sa osmehom je odgovorila:

- Smem da popijem, ali ne preterujem. Kad osetim da sam preterala – bežim! Bolje da odem na vreme. FOTO: Novosti

O svakodnevnici sa suprugom

- Volim da kuvam, nije da moram, već to zaista radim sa uživanjem – i volim da jedem! Darko i ja sve radimo spontano, kako ko šta stigne. Nisam rođena na dvoru, pa da neko drugi radi za mene - kroz smeh je dodala pevačica. FOTO: Novosti

Nahvalila mladu

Posebno emotivno govorila je o mladoj - Jovani, supruzi Uroša Živkovića:

- Ja tu ženu mnogo volim. Rođena je spretna – njoj ne treba savet, sve radi po osećaju. Jako smo slične, i baš zato je toliko volim. Sjajno se snašla u ulozi majke, supruge i prijateljice. Toliko sam se vezala za nju da moram da priznam – mrtva trka je između nje i Uroša, ne znam koga više volim!“ - iskreno je priznala Tamara.