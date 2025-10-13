TAMARA MILUTINOVIĆ ISKRENO O VENČANJU UROŠA ŽIVKOVIĆA: Progovorila o njegovoj supruzi - "Dobro se snašla u ulozi majke i žene" (FOTO)
POPULARNA pevačica Tamara Milutinović, ujedno i bliska prijateljica mladoženje Uroša Živkovića, večeras je sa suprugom, fudbalerom Darkom Jevtićem, stigla na gala svadbeno slavlje koje je okupilo brojna poznata lica.
Vidno raspoložena, Tamara je naglasila koliko joj znače ovakvi trenuci:
- Mi živimo za ovakve dane, kada neko od naših ima poseban trenutak u životu – svi slavimo zajedno. U crkvi su svi bili veoma emotivni, bilo je zaista dirljivo – rekla je Tamara.
Na pitanje da li će večeras i ona nazdraviti, sa osmehom je odgovorila:
- Smem da popijem, ali ne preterujem. Kad osetim da sam preterala – bežim! Bolje da odem na vreme.
O svakodnevnici sa suprugom
- Volim da kuvam, nije da moram, već to zaista radim sa uživanjem – i volim da jedem! Darko i ja sve radimo spontano, kako ko šta stigne. Nisam rođena na dvoru, pa da neko drugi radi za mene - kroz smeh je dodala pevačica.
Nahvalila mladu
Posebno emotivno govorila je o mladoj - Jovani, supruzi Uroša Živkovića:
- Ja tu ženu mnogo volim. Rođena je spretna – njoj ne treba savet, sve radi po osećaju. Jako smo slične, i baš zato je toliko volim. Sjajno se snašla u ulozi majke, supruge i prijateljice. Toliko sam se vezala za nju da moram da priznam – mrtva trka je između nje i Uroša, ne znam koga više volim!“ - iskreno je priznala Tamara.
