BEOGRAĐANI PEVAJU HALIDOVE HITOVE: U Skadarliji se ređaju "Miljacka", "Prvi poljubac", "Neću dijamante" i drugi hitovi

DANAS su u Beogradu, u boemskoj četvrti, u Skadarliji, okupljaju građani koji će odati počast preminulom Halidu Bešliću.

Foto Novosti

Svi koji su voleli pevača, različitih generacija koje su stasavale na njegovim pesmama došlo je u sam centar Beograda kako bi dali počast Bešliću i evocirali lepe uspomene na sve što je pevač ostavio kao trag u muzici.

Građani prestonice pevali su uglas Halidove hitove poput "Miljacke", "Romanije", "Prvog poljupca" i druge.

Kako u Beogradu, tako i u drugim gradovima širom regiona i Evrope, građani okupljaju u glavnim gradovima kako bi odali počast Halidu Bešliću.

Pevač je preminuo u 72. godini nakon teške borbe sa opakom bolešću.

Iza sebe ostavio je suprugu Sejdu i sina Dina sa porodicom.

Pevač će ostati upamćen kako po velikim hitovima tako i po svojoj dobroti i plemenitosti koju je prenosio nesebično na sve oko sebe.

