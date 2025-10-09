TRADICIONALNA NOVOGODIŠNJA DRUŽENJA: Željko Samardžić dva puta na istom mestu (FOTO)

LEGENDARNI pop pevač Željko Samrdžić zakazao je još jedan koncert u Savac entru, pa će se tako druženje sa Beograđanima produžiti sa 14. na 15. decembar, ove godine

Foto: Bojan Petrović

Naime, dva uzastopna dana, Beograđani će imati pirlike da uživaju u tradicionalnom novogodišnjem spektaklu poznatog pevača, a Samardžić je prošle godine takođe, velikim nastupom zaokružio tri decenije od prvog koncerta u Plavoj dvorani.

- Najiskrenije nisam očekivao da će se tražiti i novi datum. U skadu sa svojim obavezama, računao sam na 14. decembra i to je to. Međutim, drago mi je da i posle toliko godina, koliko trajem narod traži još više i drago mi je zbog toga. Obećavam pravo novogodišnje zagrevanje pred sve one praznike koji nas očekuju nakon naših koncerata – istako je pevač za naš list. Foto: Bojan Petrović

Željko, koji je poreklom iz Mostara, najveće uspehe ostvario je u Beogradu. Danas važi za omiljenog pevača na svim prostorima bivše Jugoslavije, kao i na Balkanu. Albumi "Sudbina" i "Sećanje na ljubav" doprineli su njegovom enormnom uspehu i svrstavanju u red najpopularniji pevača zabavne i pop muzike na ovim prostorima.

