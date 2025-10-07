"JA SAM VEROVAO DA ĆE ON DA USPE DA IZVUČE ŽIVU GLAVU" Bosanac slomljen zbog Halidove smrti - otkrio detalje njihovog poslednjeg razgovora
MUZIČKA legenda Halid Bešlić napustio nas je u 71. godini nakon borbe sa dugom i teškom bolešću.
Mnoge estradne ličnosti oprostile su se od njega potresnim i emotivnim porukama.
Pevač će večno ostati upamćen po dobroti, plemenitosti koju je nesebično širio na svoje kolege. Među njima je i Dragan Stojković Bosanac koji je ostao u šoku nakon saznanja da je njegov veliki prijatelj Halid izgubio bitku sa bolešću.
- Balkan je izgubio jednu istinsku pravu zvezdu. Mi smo počeli zajedno, napravili smo najbolje hitove koje koji su ga lansirali u tu zvezdanu estradna orbitu. Halid je bio pevač kome se verovalo počev od pesama “Neću, neću dijamante” i “Zanesen tom ljepotom”. Iskreno je pevao, iskreno je donosio pesme, bio je dobar drug i dobar prijatelj. Bio je čovek koji je u najtežim momentima znao reći “Hajde, lako ćemo, idemo” - rekao je Bosanac za Pink.rs i dodao:
- O Halidu sve najlepše i neka mu je laka zemlja. Poslednji put smo se čuli pre dvadesetak dana, bio je pun optimizma, čak smo se malo i šalili ja sam verovao da će on da uspe da bar izvuče živu glavu, ali vidite dijagnoza je grozna i rezultati je fatalan. Veliki gubitak za celu estradu, kulturu, bio je pevač koji je okupio ljude bez obzira na veru, mesto življenja, boju kože i bez obzira ko je dakle, svi su ga voleli - poručio je on.
Podsetimo, pevač je iza sebe ostavio suprugu Sejdu, kojoj je nedavno posvetio stihove nove pesme i sina Dina sa porodicom.
Ostaće upamćen po velikim hitovima na kojima su stasavale generacije i koji se i danas rado pevaju među mlađim generacijama.
Preporučujemo
PETAR GRAŠO SE OPROSTIO OD HALIDA BEŠLIĆA: Zauvek će ostati u svim našim srcima
07. 10. 2025. u 22:48
OTIŠAO VELIKI UMETNIK: Žiri "Zvezda Granda" emotivno o Halidu Bešliću (FOTO)
07. 10. 2025. u 21:09
PREMINUO HALID BEŠLIĆ: Legendarni pevač umro u 71. godini
LEGENDA narodne muzike, Halid Bešlić, preminuo je u 71 godini, preneli su regionalni mediji.
07. 10. 2025. u 13:44
AJDE ANGELA, ŠTA JE OVO? Stoltenberg tvrdi: NATO bio na korak od raspada, Tramp brutalno odgovorio svima u Alijansi
AMERIČKI predsednik Donald Tramp umalo je raspustio NATO 2018, ali su ga evropski saveznici uspeli da ga ubede da će povećati vojnu potrošnju, piše u svojim memoarima bivši generalni sekretar bloka Jens Stoltenberg.
07. 10. 2025. u 06:45
CECA NEUTEŠNA: Halid je bio velika ljudina, nikad nisam čula nešto loše o njemu
PEVAČ Halid Bešlić preminuo je u 72. godini, i rastužio svoje najbliže, obožavaoce, ali i kolege sa estrade.
07. 10. 2025. u 14:43
Komentari (0)