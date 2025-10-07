"JA SAM VEROVAO DA ĆE ON DA USPE DA IZVUČE ŽIVU GLAVU" Bosanac slomljen zbog Halidove smrti - otkrio detalje njihovog poslednjeg razgovora

MUZIČKA legenda Halid Bešlić napustio nas je u 71. godini nakon borbe sa dugom i teškom bolešću.

Foto: ATA

Mnoge estradne ličnosti oprostile su se od njega potresnim i emotivnim porukama.

Pevač će večno ostati upamćen po dobroti, plemenitosti koju je nesebično širio na svoje kolege. Među njima je i Dragan Stojković Bosanac koji je ostao u šoku nakon saznanja da je njegov veliki prijatelj Halid izgubio bitku sa bolešću.

- Balkan je izgubio jednu istinsku pravu zvezdu. Mi smo počeli zajedno, napravili smo najbolje hitove koje koji su ga lansirali u tu zvezdanu estradna orbitu. Halid je bio pevač kome se verovalo počev od pesama “Neću, neću dijamante” i “Zanesen tom ljepotom”. Iskreno je pevao, iskreno je donosio pesme, bio je dobar drug i dobar prijatelj. Bio je čovek koji je u najtežim momentima znao reći “Hajde, lako ćemo, idemo” - rekao je Bosanac za Pink.rs i dodao:

- O Halidu sve najlepše i neka mu je laka zemlja. Poslednji put smo se čuli pre dvadesetak dana, bio je pun optimizma, čak smo se malo i šalili ja sam verovao da će on da uspe da bar izvuče živu glavu, ali vidite dijagnoza je grozna i rezultati je fatalan. Veliki gubitak za celu estradu, kulturu, bio je pevač koji je okupio ljude bez obzira na veru, mesto življenja, boju kože i bez obzira ko je dakle, svi su ga voleli - poručio je on.

Podsetimo, pevač je iza sebe ostavio suprugu Sejdu, kojoj je nedavno posvetio stihove nove pesme i sina Dina sa porodicom.

Ostaće upamćen po velikim hitovima na kojima su stasavale generacije i koji se i danas rado pevaju među mlađim generacijama.