DOBILE GLAVNE ULOGE: Ćerke Jane Todorović i popularnog pevača prvi put pred kamerama (FOTO)
SPOJ Jane Todorović i Emila Habibovića doneo je publici pesmu koja već na prvo slušanje osvaja.
Njihov duet "Dobra devojka" ne samo da spaja snažne vokale i emociju, već i jednu posebnu priču, onu o porodici, ljubavi i ponosu.
U spotu za ovu pesmu glavne uloge tumače njihove ćerke, Kristina Todorović i Emilija Habibović, koje su prvi put stale pred kamere i potpuno očarale prisutne svojom prirodnošću, lepotom i harizmom.
- Kristina je moja najveća inspiracija. Gledati je kako stoji pred kamerama, sigurna, lepa i svoja, to je za mene bio trenutak koji ću zauvek pamtiti. Ova pesma je posveta njoj, ali i svim devojkama koje u sebi nose dobrotu i snagu - iskreno je rekla Jana za "Večernje novosti", ne krijući ponos.
Slične emocije deli i njen kolega Emil Habibović, poznat kao najtraženiji pevač na romskim veseljima, umetnik koji godinama puni sale i slavi muziku, a nikada se previše nije eksponirao u medijima.
- Emilija je još mala, ali ima ogromnu energiju i prisutnost. Kada smo videli kako se snašla u spotu, shvatili smo da je pred kamerama potpuno prirodna. Presrećan sam što je deo ove priče i što će zajedno s nama nositi sećanje na ovaj trenutak - istakao je Emil za naš list.
Pre dueta s Janom, Habibović je već snimio zapaženi duet sa Ljubom Aličićem, a sada ovim projektom još jednom potvrđuje da muzički kvalitet, emocija i autentičnost i dalje imaju veliku težinu na domaćoj sceni.
Pesmu "Dobra devojka" potpisuju proslavljeni autori. Muziku i aranžman radio je Saša Nikolić, dok je tekst delo Mire Mijatović. Ceo projekat odiše emocijom i toplinom, a sam duet je, kako kažu Jana i Emil, "spoj generacija i vrednosti koje se ne zaboravljaju".
Ako je suditi po reakcijama, "Dobra devojka" je numera koja će obeležiti ovu jesen i još jednom dokazati da prava emocija i dobra muzika uvek pronalaze put do publike.
