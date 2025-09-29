NA SETU SNIMANJA SPOTA: Rada Manojlović kao princeza u balskoj haljini (FOTO)

NAKON uspeha koji godinama ostvaruje u karijeri, folk zvezda Radmila Rada Manojlović ne miruje već punim gasom priprema nove projekte u koje je uložila celu sebe.

Foto: Novosti

Rada je na setu ugostila ekipu „Novosti“, a mi smo imali prilike da vidimo kakva je atmosfera iza kulisa. Foto: Novosti

Reč je o novoj pesmu koju će ispratiti i spot, gde ćemo imati prilike da vidimo potpuno novu Radu, ali i deo one stare vesele jedinstvene koju svi obožavaju. Foto: Novosti

Iako nije bila na odmor ove godine, jedna od naših najpopularnijih pevačica, lišila se uživanja na egzotičnim destinacijama zarad posla.

- Vredno radim, snimam spot za novu pesmu koja će biti drugačija od svega što sam do sada radila. Moram da kažem da mi snimanje spotova najteže pada. To mi je stvarno teško, pogotovo kada snimamo danima zaredom. Više volim rad u studiju na pesmama i na terenu. Zadovoljna sam novom pesmo, malo je drugačija, polažem nade u nju - istakla je Rada za „Večernje novosti“, koja između ostalog nastupa više nego ikada.

