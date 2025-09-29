PEVAČICA STRADALA NAKON PADA S TERASE: Isplivali novi detalji o smrti zvezde devedesetih

POZNATA turska pevačica, 52-godišnja Gjulu Tut, poginula je 26. septembra, nakon što je pala sa terase svog stana na petom spratu zgrade u okrugu Čınarčık, u Jalovi.

Smrt poznate pevačice Gjulu Tut koja je pala sa terase svoje kuće, rastužila je umetnički svet i njene obožavaoce. Menadžer pevačice Erhan Arı, dao je izjavu za "Milliyet Cadde" povodom navoda da se pevačica lečila, ali i fotografija koje su isplivale u javnost kao dokaz ovih tvrdnji.

Tužnu vest saopštio sin

Gjulin sin, Tugberk Jagız je putem društvenih mreža saopštio da je njegova majka preminula usled tragične nesreće, i da je njeno telo prebačeno u bolnicu radi obdukcije.

Prema pisanju turskih medija, tragedija se dogodila u ranim jutarnjim satima, oko tri časa posle ponoći. Pevačica je sedela na balkonu svog stana na šestom spratu, u društvu ćerke i prijateljice, kada joj je iznenada pozlilo i izgubila je svest. U tom trenutku pala je sa balkona i, nažalost, preminula na mestu nesreće.Prema navodima turskih medija, tvrdilo se da je poznata pevačica imala problem sa mozgom i da je bila na lečenju. Njen menadžer, Erhan Arı, dao je u vezi sa tim navodima.

-Bilo bi pogrešno da iznosim bilo šta sa sigurnošću po tom pitanju. Ali svi mi — njena porodica, mi bliski, znamo da je imala problema s ravnotežom i da je bila na lečenju. Pre mnogo godina imala je saobraćajnu nesreću u kojoj joj je kičma slomljena, jako se teško oporavila. Ležala je danima, mesecima. Hodanje joj je i zbog toga bilo veoma otežano. Ne znam... bol mi je prevelika. Ono što me je rastužilo jeste da su neki naši prijatelji, kolumnisti i novinari, spominjali alkohol. Zato sam i morao da dam izjavu. Da kažem da nije uopšte pila alkohol, ne bih bio iskren, ali da je pila do te mere da izgubi kontrolu, to se nije dešavalo- izjavio je menadžer tragično stradale pevačice.

