"KOSMET TI SE SINE RADUJE" Milan Vasić u Gračanici krstio svog Despota

GLUMAC Milan Vasić u manastiru Gračanica krstio je sina Despota.

Foto: I. Radulović/ATA images, Instagram printskrin/milanvasic_official

Pojedine detalje ovog veoma emotivnog čina podelio je na društvenim mrežama.

Milan je nosio košulju na kojoj su bile izvezene reči: "Stopama predaka", a onda je objavio i pesmu za ovaj važan dan u porodici Vasić.

- Došli dani sreće naše, ostvario Bog mi san. Da u svetoj Gračanici krstim sina na Krstovdan. Mog detinjstva tu su staze, radosne su moje suze. Najsrećniji moj je dan, krstim sina na Krstovdan. Sine, sine, Despote, gledaj sine ove lepote. Slušaj zvona kako bruje, Kosmet ti se sine raduje - stoji u objavi koju je podelio Milan Vasić.