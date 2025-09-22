BILO JE SRAMOTA SVIRATI HARMONIKU: Borko Radivojević otkrio kako se izborio sa predrasudama (FOTO)

HARMONIKAŠ Borko Radivojević već godinama slovi za jednog od najtraženijih muzičara na Balkanu.

Sa orkestrom beleži preko 200 nastupa godišnje, a kalendar mu je popunjen i do dve godine unapred.

Sada je Borko Radivojević otkrio koje savete i danas pamti sa početka karijere, kako uspeva da održi toliku potražnju i zašto mu je posebno drag gest publike u Rumuniji.

Koji je najbolji savet koji ste dobili na početku karijere i koliko vas i danas vodi?

- Trud i rad su osnova, a sve drugo dolazi vremenom. Pokazali su rezultate i dan-danas me vode u poslu i životu.

Kako uspevate da održite toliku potražnju i da gotovo dve godine ranije imate zakazane nastupe?

- Odgovor se krije u posvećenosti i disciplini. Orkestar ima preko 200 nastupa godišnje, a pored toga tu su i snimanja u studiju i na televiziji. Naučio sam da to vodim na pravi način. Nikada nisam imao greške ni ispade. Vremenom je to postalo rutina i deo mog života.

U Rumuniji ste velika zvezda - koliko se repertoar i muzika kod nas i kod njih razlikuju?

- Kada orkestar napravi svoj muzički identitet, publika ga prati. Ljudi u Rumuniji dolaze da slušaju ono što vide na Instagramu, TikToku i YouTube-u. Možda muziku ne razumeju do kraja, ali je doživljavaju i uvek se vesele.

Nedavno su vam na nastupu u Rumuniji uručili srpsku zastavu - kako ste reagovali i šta vam je taj trenutak značio?

- Bilo je posebno što vas u drugoj zemlji toliko poštuju i uvaže da vas ogrnu zastavom vaše zemlje. Iznenadio sam se dobrotom tih ljudi i njihovim poštovanjem.

Kako balansirate između stare narodne muzike i komercijalne koja je danas popularna?

- Sve se to stopilo u jedno. Često predstavimo i stare pesme u novim aranžmanima, pa se ponovo vraćaju na scenu. Najvažnije je da publika bude zadovoljna.

Kako se nosite sa time da je harmonika, tradicionalno shvaćena kao instrument veselja, sada sve prisutnija i u ozbiljnim muzičkim projektima?

- Bilo je perioda kada je bilo sramota svirati harmoniku, ali smo to uspeli da prevaziđemo. Najveći uspeh je to što se sada nalazi na mestu koje zaslužuje - cenjena je i tražena. Smatram da sam na neki način ispunio svoju životnu misiju.

