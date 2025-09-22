Koncert Barcelona Gipsy balKan Orchestra 17.10.2025. u Sava centru

SVETSKI poznata atrakcija world music scene i miljenici domaće publike, čuveni međunarodni ansambl Barcelona Gipsy balKan Orchestra, održaće beogradski koncert 17. oktobra 2025. sa početkom u 20 časova u Sava centru – „Balkan Reunion”.

Foto: Promo

Ulaznice se mogu nabaviti na Ticket Vision prodajnim mestima i onlajn na tickets.rs.

Ovaj bend je rado viđen širom sveta i izvodi pesme na mnogim jezicima: španskom, srpskom, ruskom, romskom, italijanskom,... Sedište benda je u Barseloni i trenutno nastupa sa članovima: Margerita Abita (vokal, Italija), Ivan Kovačević (kontrabas, Srbija), Julien Čanal (gitara, Francuska), Albert Enkaminanko (perkusije, Španija, Pere Nolasc Turu (violina, Katalonija - Španija), Fernando Salinas Olkoz (harmonika, Španija), Havi Pendon (klarinet, Španija).

Za naše podneblje najznačajnije ime u bendu je Ivan Kovačević, rođeni Beograđanin koji već oko dve decenije živi u Barseloni i sa svojim prijateljima čini bend Barcelona Gipsy balKan Orchestra. Ovaj bend je krajem 2020. objavio album “Nova Era” a 2024. album „7“ sa novom pevačicom Margeritom Abitom poreklom sa Sicilije, sa kojom je objavio obradu čuvene pesme „Marijo deli bela Kumrijo“ i čuvenu pesmu Silvane Armenulić „Ciganine sviraj, sviraj“. Na albumu „7“ izdvojila se originalna pesma Ive Knežević „Tisom tiše“ inspirisana predelima Vojvodine, čiji je tekst pun simbolike običaja, a melodija evocira letnje noći na salašu, praćene laganim notama čardaša.

Ovaj ansambl održao je koncerte u Barseloni i Beogradu 2017. na kojima je gost bio Bora Dugić, a 2022. održali su unapred rasprodat koncert u Botaničkoj bašti u okviru Garden Sessions serije koncerata. Na proleće 2025. objavili su singl „Zrejlo je žito“.

Barcelona Gipsy Balkan Orchestra predstavljaju svoj autorski materijal, kako instrumentalni tako i vokalni. Tradicija muzike balkanskih zemalja je glavni motiv kompozicija ove grupe iz katalonske prestonice. Koncert u Sava centru organizuje Centar beogradskih festivala (CEBEF). U želji da sa Beogradom podele jedno nezaboravno iskustvo, Barcelona Gipsy balKan Orchestra saziva novi Balkan Reunion, jedinstveno veče u sali koja je već više od pola veka simbol jednog glavnog grada.