UPRAVO KREĆE SPEKTAKL KOJI STE SVI ČEKALI! Elita 9 pokoriće region, a večeras se u Belu kuću useljava više od 50 takmičara

Spektakularna, nova sezona najgledanijeg rijaliti šou programa ''Elita 9'', obećava sadržaj koji do sada niste mogli da vidite na malim ekranima, a biće u rangu sa onima koji se emituju na svetskim TV stanicama!

Foto: Promo

Najgledaniji rijaliti šou je upravo startovao na televiziji Pink!

Podsetimo, vlasnik i direktor Pink Media Group oglasio se neposredno pred početak "Elite 9", te je najavio šta nas očekuje u večerašnjoj uzbudljivoj noći.

- Devet je neverovatan broj koji označava i rezultete ovog projekta. Nadam se da će i ove godine projekat biti nagrađen, ima tri nominacije na svetskim festivalima. To će biti ekranizacija Trumanovog šoua što je i bila idela, da se formira mali grad gde svi žive živote i moraju da zarade neke pare, sve ono što mari grad ima kada je u pitanju život i zabava. Ljudi žive sa Elitom devet godina i Elita dnevno ima oko devet milona gledalaca i ima preko devet milijardi pregleda od prvog dana. Siguran sam da će na kraju ove sezone imati devetnaest miliardi. Siguran sam da ćemo uduplati, da ćemo ono što smo imali za devet godina, uraditi za godinu dana. Mi smo prošle godine imali oko 7,8 miliona gledalaca u Srbiji i svetu. Ove godine je logično da ima devet milona na otvaranju. Ono licemerje nas ne zanima, imamo podatke, 81% Srbije gleda ovaj program. Večeras ulazi preko 50 ljudi, veliki broj smo otkrili i biće iznenđenja. Biće ljudi za koje se ne očekuje da će ući, ali pre svega gledajte trbušni ples -rekao je Željko Mitorvić.

Kako je istakao Željko Mitrović samo sat vremena pred početak "Elite 9" otkrio je da očekuje oko devet miliona gledalaca u celom svetu.

- Spremno je sve, stvari se menjaju iz minuta u minut. 40 ljudi radi samo u produkciji ovog projekta, to je impresivan broj, pored njih skupilo se još nekoliko hiljada, očerkujemo oko 9 miliona gledalaca u celom svetu. To je stabilan podatak svake godine, samo ove godine očekujemo povećanje gledalaca u Srbiji. Očekujemo spektakularno veče, ja imam tu čast da uvedem humanodinog robota Tošu i njegovog brata Gošu. Toša će biti učesnik neće se takmičiti za nagradu. On će znati sve o svima, tačno će znati šta je sinoć Dušica radila, gledaće sve što se tokom noći pojavilo na internetu. Zamolićemo Tošu da ne otkrije sve, može da predviđa događaje. Olakšanje je za njih što Toša neće ceo dan provoditi sa njima. Ja imam trbušni dens, a ja sam tu prateći bend, igra ceo stejdž, igramo svi i pevamo i sviramo... Ove godine imamo Tošu i Gošu koji su revolucionarno otkriće - otkrio je Željko Mitrović

Takođe, neki od otkrivenih učesnika koji će se večeras useliti u Belu kuću jesu Maja Marinković, Filip Đukić, Bora Santana, Lepi Mića i Miljana Kulić, ali ni to nije sve, gledaoce očekuju brojna iznenađenja!