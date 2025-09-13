Poznati

HENRI KAVIL TEŠKO POVREĐEN: Detalji nisu još poznati

13. 09. 2025. u 08:40

SNIMANjE dugo očekivanog rimejka filma "Gorštak" ("Highlender"), o besmrtnom škotskom ratniku, obustavljeno je zbog teške povrede glumca Henrija Kavila (42).

Detalji o povredama britanskog glumca nisu poznati, ali su očigledno prilično ozbiljne kada je produkcija snimanje nove verzije filma zakazala za 2026. godinu, piše Skaj njuz (Sky News).

Film "Highlander", koji režira Čed Stahelski, zasnovan je na originalnom filmu istog imena iz 1986. godine u kojem su prvobitno glavne uloge igrali Kristofer Lamber i Šon Koneri.

U novoj verziji ovog fantastičnog filma takođe će se okupiti poznate glumačke zvezde poput Rasela Kroua i Dejva Batiste.

Povređeni glumac je u julskom intervjuu za Holivud Reporter izjavio da je ovog leta potpuno fokusiran na film.

