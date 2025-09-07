MOJA MUZIKA SPAJA LJUDE: Ana Bekuta emotivnim rečima otvorila drugi koncert u Beogradu (FOTO)

MUZIČKA diva Ana Bekuta nakon prvog spektakularnog koncerta u Plavoj dvorani Sava centra, večeras nastavlja druženje sa svojim publikom u prestonici, ali i koja je došla iz regiona da slavi svoj veliki uspeh i jubilej - 40 godina trajanja na muzičkoj sceni.

Foto: Novosti

Vidno emotivna, sa setom folk zvezda na početku spektakla emotivno se obratila.

- Zadovoljna sam sinoćnim koncertom, zadovoljna sam kako sam pevala. Publika je sve lepo prihvatila. 50 pesama sam pevala, baš je bilo impozantno i takmičila sam se sama sa sobom, uspela sam. Išla sam na časove glume da ne bih zaplakala - počela je pevačica pa otkrila šta joj je bilo sinoć najteže:

- "Balada o majci", pesma o godinama koja je posvećena mom ocu, pa pesma posvećan Milutinu. Kontrolisala sam se, ne bih volela da sam plakala. Ne bi bilo dobro, ne bih volela da postoji takav snimak. Jedva sam preživela prve tri pesme, posle je sve išlo kao po loju.

Na pitanje šta je za Ani recept za dugo trajanje na estradi, pevačica je mudro odgovorila:

- Recept je jedna ideja u kojoj sam želela da snimam kvalitetne pesme. Išla sam svojom pričom, nije bilo lako, ali evo nas danas. 40 godina rada je iza mene, svakom bi ovako savetovala da radi. Samo da radi posao s ljubavlju - izjavila je ona.

Bekuta je još jednom dokazala da je jedna od najvoljenijih pevačica domaće scene, a njeni koncerti spoj tradicije, emocije i vrhunske muzike prerasli su u prave praznike za dušu. Drugo veče obećava jednako snažan doživljaj, i još jedno nezaboravno muzičko putovanje kroz njenu bogatu karijeru.

Spektal je pred punom Plavom dvoranom otvorila je kao i sinoć "Baladom o majci".

Kao njen najveći hit izdvaja se pesma koju je prvu snimila u karijeri 1985. "Ja nisam rođena da živim sama", a nijedan njen koncert ne može da prođe i bez hitova "Uspomene", "Bekrija", "Godinama", "Sve sam stekla sama", "Umri muški" i mnoge druge.

Do sada je snimila 21 album na kojima se nalaze preko 200 pesama i održala na hiljade koncerata širom Balkana.