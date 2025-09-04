MILANO U CRNINI: Dan žalosti u ponedeljak zbog Armanijeve sahrane
U MILANU će u ponedeljak biti Dan žalosti povodom sahrane modnog kreatora Đorđa Armanija, izjavio je gradonačelnik tog italijanskog grada, Đuzepe Sala.
Sala je istakao da je Armani bio i da će uvek biti jedan od
- Milanu će nedostajati njegova kreativna vizija, njegovo aktivno učešće i njegova podrška životu našeg grada - naveo je Sala.
Armani je upravo u Milanu osnovao svoju vrhunsku modnu kuću 1975. godine.
Preminuo je danas u 92. godini, saopštila je Armani grupa.
Kombinovao je dizajnerski talenat sa oštroumnošću biznismena, vodeći kompaniju koja je ostvarivala promet od oko 2,3 milijarde evra (2,7 milijardi dolara) godišnje, preneo je Rojters.
Već neko vreme se nije osećao dobro i bio je primoran da odustane od revija svoje grupe na Nedelji muške mode u Milanu u junu, što je bio prvi put u njegovoj karijeri da je propustio jedan od događaja na pisti.
(Tanjug)
