PRVI CD IZ DVA DELA: Zorana Mićanović o predstojećem albumu prvencu, uspehu, fanovima, letnjoj turneji (FOTO)
MLADA folk zvezda Zorana Mićanović održala je veliki i spektakularni koncert u Leskovcu na 35. „Roštiljijadi“ i time zatvorila manifestaciju.
Na samom početku, publiku je pozdravila svojim hitom „Sikter“, a onda je u nastavku noći ređala svoje numere „Doručak“, „Crna mačka“, „Poljubi me kad sam pijana“, „Glumica“, „Došlo vreme“ i druge.
U razgovoru za „Večernje novosti“ nekoliko minuta nakon završenog koncerta na ovoj manifestaciji za 2025. godinu, Zorana je našem novinaru Dušanu Cakiću, kao i zvaničnom voditelju "Roštiljijade", istakla da se radovala ovom nastupu.
- Kao mladom umetniku, drago mi je što sam imala čast da svojim koncertom muzički zatvorim ovako veliku manifestaciju. Južnjaci su divni i srdačni ljudi i dočekali su me širokih ruku.
*Počeli ste karijeru u takmičenju „Zvezde Granda“ sa 16 godina, a kratko vreme ostvarili ste veliki uspeh?
- Kada nešto radite s ljubavlju i požrtvovanjem, uspeh mora da dođe. Iako sam na estradi četiri godine, imala sam tu sreću da moja prva pesma „Sikter“ postane hit i da mi da vetar u leđa. Nisam se opustila, već sam nakon nje nastavila i dalje da radim da stvaram.
*Pored vaših pesama, snimate i obrade tuđih numera, takozvane kavere. Koliko to znači vašoj karijeri?
- Snimanjem kavera, ne samo ja, nego i moje kolege, na neki način „oživljavamo“ stare hitove ili ih još više popularizujemo, u slučaju da je neka stara pesma slušana u današnje vreme, a mi otpevamo u modernijem fazonu. Činjenica je da se traži na nastupima i drago mi je da pesma „Večera“ folk zvezde Viki Miljković sada još više popularnija od momenta kada je objavljena 1997. godine. Kada sam je presnimila od Viki sam dobila podršku i čestitke.
*Sarađujete sa trenutno najplodonosnim autorima. Kako birate pesme koje ćete snimiti?
- Dejan Kostić i Saško Nikolić su do sada radili moje pesme i ispostavilo se da vredelo. Pored letnje turneje koja je polako na izmaku, trenutno sam u muzičkom studiju, gde biram melodije za moj album prvenac. Objaviću ga iz dva dela, A strana izlazi na jesen, a druga B strana sledeće godine. Moram da „osetim“ ritam.
*Publika vas voli od 7 do 77 godina. Čime ste ih osvojili?
- Ne znam (smeh). Nisam se nijednog momenta folirala, uvek sam bila ono što jesam, to su i zavoleli. Posebna mi je čast što mi najvše prilaze deca da se fotografišemo, da uzmu autogram. Tada znam da znam da sam na pravom putu, jer deca su najiskrenija publika.
*Ovo je leto je bilo radno, da li je bilo vremena da se „ugrabi“ za predah?
- Ne. Moram da priznam da je iza mene mene najuspešnija i najplodonosnija letnja sezona i turneja. U bilo kom mestu gde sam nastupala publka je horski pevala sa mnom uglas i samo želim da se tako nastavi i s jeseni.
