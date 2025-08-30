MORAM DA „OSETIM“ PESMU: Dejan Matić o muzici, letnjnoj turneji, estradnoj kilometraži, stvaranju (FOTO)
FOLK zvezda Dejan Matić nastupio je pete večeri u okviru 35. „Roštiljijade“ u Leskovcu.
Prisutnu publiku uveseljavao je svojim hitovima poput „Niko i neko“, „Dozvola za ljubav“, „Zaviri u moje srce“, „Grešnica i vila“, a na repertoru su se našle i dve nove pesme „Od Neretve do Mostara“ i „Jedan od milion“.
- Numere su same došle do mene, ali i na prvu su mi se dopale. Ne liče jedna na drugu, što je i poenta. Imao sam tu sreću da od samog početka moje karijere sarađujem sa vrhunskim i najboljim autorima, koji smo i privatno prijatelji. Nisam toliko „težak“ kada biram pesme koje ću snimiti, ali moram da „osetim“ ono što čujem - istakao je Dejan na početku razgovora za "Večernje novosti", našem novinaru Dušanu Cakiću, kao i i zvaničnom voditelju "Roštiljijade".
*Da li čuvate pesme „u fioci“?
- Novi album izlazi krajem ove godine, a pre toga, kao uvertira za isti, biće dva singla koja ću objaviti posle leta. Tokom jeseni, publika će imati šta da sluša, a možda nam se „smeši“ i solistički koncert, ali o tom potom.
*Koliko se muzika promenila?
- Uvek je bilo i dobrih i loših stvari. Činjenica je da kvalitet uvek nađe put do slušalaca, koliko god da traje. Danas je sve postalo brzo, nedostaje mi vreme kada su se ranije kupovali kaseta i CD, pa može da se presluša kompletan muzički materijal i izaberete svog favorita. Digitalne platforme su sada uzele maha, pusti se jedna pesma i nema izbora.
*Kako opisujete ovogodišnju letnju turneju koja bila širom regiona?
- „Tople noći, vreli dani“, kako glavi i naziv moje pesme. Pre koncerata, „baterije“ za iste, „napunio“ sam na porodičnom putovanju.
*Koliko vam je prijao porodični odmor?
- Jedina mana je što je odmor brzo prošao. Deca su već velika, što znači da smo mi sada ortaci i lepo smo se proveli. Ugrabio sam samo nedelju dana za odmor, pa sada nastavljam dalje.
*Pada li vam nešto teško u vašim putešestvijama?
- Zaboravim i na put od tačke A, do tačke B, koji mi nekada smeta, ali kada se popnem na binu i čujem kada publika peva sa mnom uglas sve pesme, od prve do poslednje reči.
