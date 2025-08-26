SAD URADILA NEOČEKIVANU STVAR: Nedavno žestoko odgovorila na najavu Nede Ukraden za tužbu mladim pevačima

MLADA pevačica Tea Bilanović koja je pre nekoliko meseci žestoko "udarila" na Nedu Ukraden zbog kaver pesama, danas je objavila upravo tri pesme koje je prepevala.

Foto: Privatna arhiva

Naime, Tea je za svoj rođendan, danas 26. avgusta, iznenadila mnoge i objavila tri kavera, odnosno pesme svojih koleginica koje je prepevala.

Iako je žestoko udarila na izjavu Nede Ukraden koja je najavila da će tužiti sve kolege koje prepevaju njene pesme, na Teinom repertoaru su se našle pesme njenih koleginica Mine Kostić i Dragane Mirković.

Tea Bilanović je svoju publiku obradovala novim kaverima, koji su se već dopali mnogima, ako je sudeći po mnogobrojnim komentarima ispod pesama.

Tea udarila na Nedu Ukraden

Neda Ukraden je pre izvesnog vremena najavila tužbe za pevačice koje su prepevale njene pesme, ističući da smatra da takvi postupci koleginica nisu korektni budući da ih je ona papreno plaćala.

Tim povodom se sada oglasila mlada pevačica Tea Bilanović koja je otkrila kako doživljava Nedin komentar.

- Većina pevača nema ekskluzivno autorsko pravo, tako da se oni nista ni ne pitaju. Ali, donekle razumem, jer pevač uloži u pesmu, marketing i eto, posreći mu se da nađe takvu pesmu, a neko s strane tako prepeva i postane poznat. Ipak, neke pesme i veliki hitovi su stvarno zaboravljeni, tako da smatram da to nije 100 posto ispravna odluka s njene strane - rekla je Tea.