OD PRVOG KAVERA DO VELIKIH SUSRETA: Rumunka upoznala Draganu Mirković, pa najintrigantniju ličnost domaće scene, a u sve mu joj pomogao on

Dušan Cakić

08. 08. 2025. u 18:20

PEVAČICA iz Rumunije, Diana Busca ne prestaje da iznenađuje.

Foto: Privatna arhiva

Iako tek počinje da uči srpski jezik, svojim glasom i emocijom peva kao da je odrasla u Srbiji.

Njena najnovija obrada zaboravljenog hita "Dobar znak" već je naišla na fantastične reakcije publike, a poseban pečat dao je aranžman koji potpisuje Aleksandar Sofronijević, jedan od najcenjenijih umetnika na muzičkoj sceni.

 

Diana već neko vreme sa velikim interesovanjem prati muzičku scenu Srbije, a nedavno je objavila i svoj prvi kaver pesme "Bato bre". Iznenađenje je bilo još veće kada je pevačica originalne verzije podelila Dianinu obradu uz oduševljenje, čime je pevačici pružena dodatna podrška i vetar u leđa.

 

Diana je imala priliku da upozna svoje muzičke idole, među kojima je i jedna od najvećih balkanskih zvezda Dragana Mirković, čiju karijeru prati još od detinjstva. Nedavno se srela i sa još jednom moćnom damom regionalne scene, sa Jelenom Karleušom, što je dodatno učvrstilo njenu povezanost sa publikom u Srbiji.

 

- Srpski još ne govorim tečno, ali muziku osećam kao da sam rođena ovde - rekla je Diana za "Novosti" i najavila da uskoro sledi još jedan veliki kaver, ovog puta pesma velike balkanske dive i njenog idola.

Njena interpretacija pesme "Dobar znak", koja nosi emotivnu težinu i dinamičan tekst, još jednom potvrđuje da muzika zaista ne poznaje granice, a Diana je dokaz da strast, talenat i autentičnost uvek nađu put do srca publike.

