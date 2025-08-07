Poznati

RIJALITI ZVEZDA PRONAĐENA MRTVA: Naložena obdukcija

Novosti online

07. 08. 2025. u 22:45

ZVEZDA rijaliti emisije „Dom-2“ Polina Malinina pronađena je mrtva u stanu u Nižnjem Novgorodu.

РИЈАЛИТИ ЗВЕЗДА ПРОНАЂЕНА МРТВА: Наложена обдукција

Foto: Printskrin

Prema izvoru REN TV, prilikom pregleda tela 24-godišnje devojke nisu pronađene vidljive telesne povrede.

Naložena je obdukcija kako bi se utvrdio uzrok smrti.

Istraga je u toku.

