"JAX JONES" STIŽE U ROVINJ: Weekend .18 donosi žurku koja se ne propušta

ROVINj se ovog septembra ponovno pretvara u regionalni centar kreativnosti, ideja i dobre zabave, a prva najavljena žurka Weekend .18 biće sve samo ne obična.

Foto: Jax Jones

Punoletno izdanje najvećeg regionalnog festivala stavlja sve adute na sto: od vrhunskih panela i gostiju do žurke za koju se unapred zna da će postati glavna tema razgovora. Ekskluzivna evropska premijera novih modela automobila Omoda & Jaecoo iz Chery grupacije dodatno podiže nivo, a za muzički spektakl u petak 19. septembra pobrinuće se niko drugi nego svetski poznati Đ Jax Jones.

Prva Weekend.18 žurka za pamćenje uz Jax Jonesa

Za dobru energiju pobrinuće se Đ senzacija Jax Jones, globalno poznati hitmaker čija brojka od preko 9 milijardi streamova i 65 platinastih singlova govori sama za sebe. Njegov novi album Y2J donosi retro vibe ranih 2000-ih, ali kroz prizmu savremenog klupskog zvuka jugoistočne Azije i underground rave scene. Jax Jones, pravim imenom Timucin “Timz” Lam, nadahnuće crpi iz vlastitog multikulturalnog odrastanja, od londonskih klubova do porodičnih letovanja u malezijskom Penangu. Rovinj će đuskati uz hitove poput „You Don’t Know Me“, „Never Be Lonely“, „Where Did You Go?“, „Instruction“ i mnoge druge, a Jaxovo multikulturalno nasleđe i nepresušna radoznalost garantuju žurku za koju se priča da se ne propušta.

Foto: Jax Jones

Premijera koja se ne propušta

Osim dobre muzike, donosi i nešto za sve ljubitelje inovacija na četiri točka. Premijera brendova Omoda & Jaecoo bit će prilika da posetioci među prvima u Evropi dožive automobile koji pomeraju granice svega što znate o vožnji. Dva brenda, jedan futuristički mindset: Omoda se obraća mladima i onima koji se tako osećaju. Donosi avangardan dizajn, lifestyle pristup i pametne tehnologije koje prate ritam života. S druge strane, Jaecoo unosi dozu robusne elegancije u SUV segment, s naglaskom na sofisticiranost i vrhunsku udobnost.

Foto: Jax Jones

Novi modeli predstavljaju novu viziju mobilnosti, onu u kojoj auto više nije samo prevozno sredstvo, već produžetak vašeg lifestylea. Posetioci Weekenda.18 među prvima u Evropi imaće priliku da uživo upoznaju modele koji osvajaju poglede i iskuse vibe urbanog luksuza iz prve ruke. Uz euforičnu energiju i muziku koja će se preliti sve do ranih jutarnjih sati, Jax Jones pretvoriće žurku u iskustvo koje se dugo prepričava.

Ovo nije samo festival, ovo je Weekend svih Weekenda

Ovde ne govorimp o samo još jednom vikendu za networking, već o šest festivala koji će od 18. do 21. septembra okupiti hiljade gostiju, inspirativne govornike i priče koje se dugo pamte. Ove godine, uz Omoda & Jaecoo, Weekend.18 šalje jasnu poruku da je budućnost mobilnosti već tu i da je povezana s dobrom muzikom, inspirativnim ljudima i pričama koje ostaju.

Foto: Jax Jones

Zato, ako tražite mesto gde se networking i žurke stapaju u jedno, a uz to želite i čuti najzanimljivije priče koje s vama ostaju mnogo duže od jednog vikenda, vidimo se na Weekendu.18, a više informacija možete pronaći na službenoj web stranici i putem Instagram, Facebook, LinkedIn i TikTok kanala.