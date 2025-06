PEVALA SAM POD UPALOM SINUSA I UŠIJU: Tea Tairović kada je u Nišu u publici videla majke sa malom decom, sva bol i muka su joj nestali (FOTO

TEA Tairović sinoć je ponovo oborila sve rekorde kada je pred četriri i po hiljade Nišlija u Rovovima kod Tvrđave održala spektakularni koncert.

Jedna od najpopularnijih muzičkih zvezda u Srbiji i regionu nakon nastupa bila je raspoložena da sa "Večernjim novostima" podeli prve utiske.

- Deca su najiskrenija publika. To mi najviše laska i to mi je najveći kompliment. Neki veliki producenti, mnogo veći od mene, kažu da kada dete oseti pesmu da je to hit. Tako da eto, još više mi laska kada deca vole moje pesme - rekla je ona na samom početku razgovora.

Kada je reč o samoj vizuelnoj pripremi svakog koncerta i nastupa, Tea ističe da ona i njen stručni tim uvek osmisle nešto unapred, ali se dešavaju i neočekivane promene zbog njenih ideja.

- To je sada bila tema baš posle ovog koncerta, uvek se osmisli nešto, onda prosto ja dobijem drugu ideju i onda se moj bend frapira od mene. Uglavnom se znoje i misle šta ću dalje da smislim, ali i igrači isto kada će njihova tačka iako danas nisu prisustvovali - rekla je Tea, a potom otkrila da je dobar san spas i "čuvalica" za glas:

- Spavalica sam. Desilo se kod kuće u Novom Sadu, da su nešto radili oko kuće, da su majstori bušili, a ja sam došla sa nastupa i spavala sam. I onda se moja mama brinula da li ću se probuditi s obzirom na to da sam hronično neispavana, jer su bušili baš pored mog prozora, međutim, ja se uopšte nisam okrenula - kroz osmeh je rekla Tairovićeva.

Kako je koncert sve više odmicao, činilo se da Tea ima sve više energije i sve je više đuskala i dovodila atmosferu do tačke ključanja, a sada je otkrila i kako joj to polazi za rukom.

- Publika i njihova ljubav svakom izvođaču daje toliko energije i goriva, to ne može da se opiše. Ja sam pevala pod upalom sinusa i ušiju, ali ja to nisam osetila od količine ljubavi i adrenalina - veli pevačica.

Pesme sa njenog novog albuma "Aska" držale su sam vrh muzičkih top-lista, a Tea je sada otkrila da postoji pesma za koju smatra da nije dobila dovoljno pažnje, a smatra da treba.

- Da, postoji. Evo pomenuću jedan slučaj. Ima jedna pesma u mojoj karijeri, to je prva, prva pesma koju sam ikada snimila, zove se "Da si moj", kada sam je izdala 2014. godine mislila sam da je to apsolutni hit. Jako sam bila tužna što to nisu čule široke mase, a 11 godina kasnije ona postaje viralna na Tiktoku i ljudi mi je traže na nastupima. Tako da svaka pesma kad-tad dobije svoj prostor ako je kvalitetna - zaključila je Tairovićeva.

Podsetimo, Tea se poslednji put družila sa Nišlijama u oktobru prošle godine, kada je održala koncert u krcatoj sportskoj hali "Čair", o kojem se i dan danas priča i komentariše, pa su tako ljubitelji njenog lika i dela s velikim nestrpljenjem jedva dočekali da je ponovo vide i čuju.