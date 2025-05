ZA TIHE STUBOVE SVETA: Nadica Ademov snažnu poruku uputila svim majkama na planeti (FOTO)

FOLK zvezda Nadica Ademov dala je pun gas svega nekoliko meseci nakon rođenja drugog deteta.

Foto: Nemanja Ilinčić

Kako je na početku meseca najavila da će svoju publiku obradovati trima novim pesmama, Nadica polako ispunjava svoje obećanje. Nakon numere "Kuku" koja je osvojila srca slušalaca, folk zvezda je obavila drugu novitet pod nazivom "Mamino zlato".

- Posebnu pesmu u svojoj dosadašnjoj karijeri, posvetila sam svim majkama, jer su one naši tihi stubovi sveta. Za ljubav one ne traži ništa, a daju sve. To su ruke koje grle i kada smo daleko. Oči naših majka nas gledaju i kada mi ih ne vidimo. One su tu za svoju decu, jer u svakom detetu živi srce njegove majke - istakla je Nadica za "Večernje novosti". Foto: Nemanja Ilinčić

Kada je reč svim trima numerama, "Kuku" i "Mamino zlato", koje je objavila, kao i o trećoj "Hajde sestro", koja tek treba ugledati svetlost dana krajem ovog meseca, Nadica nam govori da je reč o pesmama koje su iskorak kada je njena interpretacija u pitanju, ali se njen stil suštinski ne menja.

Kuriozitet pesme "Mamino zlato" koja je izašla dana je taj, da je za tri sata od objavljivanja, ušla u trending listu na društvenoj plaformi Jutjub i to, ni manje ni više, nego u Austriji.