UZ OVACIJE PUBLIKE ODRŽANA PREMIJERA MJUZIKLA “FANTOM IZ OPERE” U SAVA CENTRU! Veliki broj poznatih prisustvovao ovom brodvejskom spektaklu

SVETSKI mjuzikl “Fantom iz opere” premijerno je izveden u Beogradu 22.04.2025. u rasprodatom Sava centru uz ovacije publike.

Foto Ivan Miladinović

Posebno oduševljenje izazvalo je uživo izvođenje čuvenih numera: "The Fantom of the opera", "Angel of music", "Think of me" i "The music of the night", a posebna atrakcija bio je čuveni luster koji je prouzrokovao prave uzvike publike tokom scene u kojoj se “razbija”. Sam po sebi, luster “Fantoma iz opere” ušao je u istoriju kao jedan od najupečatljivijih trenutaka ovog spektakla.

U narednim danima publiku očekuju izvođenja od 23. do 29. aprila, među kojima su i dva dnevna (matine) izvođenja u subotu 26. i nedelju 27. aprila. Ulaznice se mogu nabaviti na Ticket Vision prodajnim mestima i onlajn na tickets.rs.

Foto Ivan Miladinović

Premijeri mjuzikla “Fantom iz opere” prisustvovale su brojne poznate ličnosti, među kojima su bili: glumci Ivan Bosiljčić, Jelena Gavrilović, Tamara Radovanović, Ivan Zablaćanski, Žarko Stepanov, Anđelka Prpić, Viktor Savić, muzičari Sajsi MC, Konstrakta, Lena Kovačević, Jelena Tomašević, Tijana Bogićević, Nataša Mihajlović (Frajle), Mia Borisavljević, Sara Jo, sopran Tamara Rađenović, kao i mnoge ličnosti iz javnog života: Vojin Đorđević, Branka Nevistić, Marija Tarlać, Ivana Mišković Karić, Vukota Brajović, Stefan Popović, Jelena Gajšek, Vesna Da Vinča, Suzana Perić, Ana Mitić i mnogi drugi.

Posebno je zanimljiv bio susret ”srpskih Fantoma”, Dušana Svilara i Slobodana Stefanovića, sa Nadimom Namanom koji tumači Fantoma u internacionalnoj verziji ovog spektakla. Svilar i Stefanović su svojevremeno igrali tu ulogu u Pozorištu na Terazijama u domaćoj verziji ovog mjuzikla.

Vrhunskom muzičkom ugođaju doprineli su orkestar uživo, spektakularna scenografija, izuzetni kostimi (njih preko 230), impresivni specijalni efekti i, povrh svega, sjajni izvođači: Nadim Naman, Džordža Vilkinson, Bridžit Kostelo, Lara Martins, Dagi Karter i mnogi drugi. Nakon izvođenja mjuzikla, na oduševljenje prisutnih, cela ekipa se priključila publici na after party događaju u holu Sava centra.

Foto Ivan Miladinović

“Fantom iz opere” je najnagrađivaniji mjuzikl Endrua Lojda Vebera, sa preko 70 prestižnih nagrada, uključujući 4 Olivije i 7 Toni nagrada. Pogledalo ga je više od 160 miliona ljudi širom sveta u 46 zemalja, 195 gradova i na 18 jezika. Zasnovan na romanu Gastona Lerua, mjuzikl “Fantom iz opere” smešten je u Pariz devetnaestog veka, gde muzički genije poznat samo kao „Fantom” vreba duboko ispod Pariske opere.

“Fantom iz opere” dolazi u Beograd uz produkciju Broadway Entertainment Group, a publici ga predstavljaju Ticket Vision i Locals Experience, u saradnji sa The Really Useful Group. Više informacija na: www.phantomoftheopera.rs.