VELIKO INTERESOVANJE ZA NOVU ERU UMETNOSTI: U "Odeonu“ održana pretpremijera mjuzikla „Pepeljuga“, a večeras i premijera (FOTO)

PRETPREMIJERA mjuzikla „Pepeljuga“ održana je danas tačno u podne u teatru „Odeon“, rađen prema tekstu Branka Kockice, u režiji i adaptaciji Marka Jovičića, a glumci ovaj mjuzikl najavili su kao najbolju predstavu za decu i odrasle na pozorišnom repertoaru u Srbiji.

Foto: Nikola Skenderija

Za ovu predstavu vladalo je veliko interesovanje, sudeći po velikom redu mališana koji su strpljivo čekali svoj red na samom ulazu u teatar, kako bi ušli u salu i zauzeli svoje mesto da uživaju u „Pepeljugi“. Foto: Nikola Skenderija

Ova „Pepeljuga“ nije klasična bajka, već sasvim novo izdanje i mjzikl koji je prepun ritma i humora. Princ Dobrivoje nije ni nalik pricnu iz klasične bajke, nego momak koji ne stoji i ne čeka da mu „sudbina padne direktno pod noge“, već on traga, peva, luta i malo paniči, jer kako u predstavi govori, da mora da se zaljubi.

Anastasija Knežević, Nenad Stanojević, Stojan Đorđević, Luka Đurašević, Milan Prljeta, Miloš Đurović, Dimitrije Ilić, Marko Marković, Snežana Jeremić Nešković i Mladen Miljković su glumačka ekipa „Pepeljuge“, koja je na prvo gledanje predstave osvojila srca, za početak najmlađe publike.

- Ovo je bajka o ljubavi, ali ne samo onoj između princa i Pepeljuge. Predstavljamo vam sagu o ljubavi prema životu, prema sebi, prema ljudima koji nas okružuju. O hrabrosti da budemo svoji, o tome da se dobrota uvek isplati, a zlo… da se ne lažemo – zloće u snu često boli glava. Zato, znam da ste se nasmejali, zapevali i prepustili magiji našeg „Odeona“ i bili deo naše bajke. Zadržali smo ono što je osnova ovog teksta koji je Branko Kockica napisao pre 35 godina, a to je da u ovoj priči o Pepeljugi postoje dva princa, ali ta dva princa se ne bore za Pepeljugu, već za krunu. Jedna zanimljivost u mjuziklu „Pepeljuga“ jeste to da Saša Đurašević, koji igra Ludu, dobija 1834 „udaraca“ u glavu – istako je reditelj Jovičić za „Večernje novosti“, neposredno nakon završetka pretpremijere. Foto: Nikola Skenderija

Anastasija Knežević, koja glumi Pepeljugu rekla nam je da se ona u „Odeonu“ oseća kao Alisa u zemlji čuda.

- Prosto ne verujem šta je sve moguće, osećam se sjajno, ja sam uz pomoć ove ekipe ostvarila san da budem princeza. Ova Pepeljugina cipelica je mene dovela do mojih snova, promenila je moj život u najlepšem smislu. Otkako sam u ovom kolektivu, dobila sam priliku da radim ono što volim punim srcem. Pepeljuga koju igram je drugačija, ono što smatra da nije ispravno, reći će glasno i izboriće se za to do kraja. Ona je emotivna i to je pokazala ali i jasno i glasno rekla za šta se bori. Mislim da ono što smo danas svi zaboravili u ova današnja vremena, to je da budemo ljubazni prema drugima i da ono na čemu trebamo da radimo, to je da naučimo da ponovno budemo ljubazni. I mislim da će vas Pepeljuga to mnogo naučiti, toj ljubaznosti. Pepeljuga ponovno biti glavna junakinja u životu svih žena, zato što ona ne da na sebe. Ona čak na pojedin način prkosi nepravdi, prkosi kaznama, prkosi smicalicama koje organizuju zle sestre - kaže Knežević i dodaje da su članovi ansambla kao porodica, te da je energija zajedništva odlična. Foto: Nikola Skenderija

Budući da pored današnje pretpremijere i večeraešnje premijere, datumi kada će se „Pepeljuga“ naći na daskama koje život znače su subota 29. mart od 17 sati i nedelja 30. mart tačno u podne, kao i 5. april u 17 časova i 6. april u podne.

Predstava publici šalje snažne socijalne i emotivne poruke – sreća i zadovoljstvo ne kriju se iza titula i društvenog statusa, već iza čiste ljubavi i hrabrih odluka da budemo svoji i borimo se za ono u šta verujemo. Foto: Nikola Skenderija

Nakon pretpremijere, večeras, samo nekoliko sati kasnije, u tetaru „Odeon“ biće urpiličena svečana premijera mjuzikla. Mnoge poznate zvanice će svojim prisustvom uveličati premijeru „Pepeljuge“. Crvenim tepihom ispred teatra prošetaće veliki broj ličnosti iz javnog kulturnog, muzičkog i političkog života.

Predstavom „Pepeljuga“ juče je počela nova era ove umetnosti.