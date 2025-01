EVO KAD SE ODRŽAVA PESMA ZA EVROVIZIJU 2025: Poznat i redosled nastupa, ovo su svi detalji izbora za srpskog predstavnika na Eurosongu (FOTO)

UTVRĐEN je i raspored učesnika takmičenja po polufinalima, koja će biti održana 25. i 27. februara, kao i redosled nastupanja.

Svih 30 kompozicija koje učestvuju na festivalu "Pesma za Evroviziju 2025" dostupno je na zvaničnom Jutjub kanalu „RTS Pesma Evrovizije”. Objavljen je i raspored učesnika festivala po polufinalima, kao i redosled nastupa.

Sve takmičarske kompozicije dostupne su na Jutjub kanalu RTS Pesma Evrovizije, kao i na RTS Planeti i drugim striming platformama.

U oba polufinala predstaviće se po 15 kompozicija, a najboljih osam iz svakog polufinala boriće se 2. marta u velikom finalu za pobedu.

Najbolja pesma po glasovima publike i stručnog žirija predstavljaće Srbiju na Pesmi Evrovizije u Bazelu.

Utvrđen je i raspored učesnika takmičenja po polufinalima, koja će biti održana 25. i 27. februara, kao i redosled nastupanja.

Prvo polufinale

1. Bojana x David – Šesto čulo

muzika: Boris Subotić

tekst: Violeta Mihajlovska, Boris Subotić

aranžman: Marko Drežnjak

2. Igor Simić - Ne mogu

muzika: Andreas Björkman, Adriana Pupavac, Udo Mechels

tekst: Vladimir Danilović

aranžman: Andreas Björkman, Udo Mechels, Boris Krstajić

3. Vampiri - Tebi treba neko kao ja



Aleksandar Eraković: Aleksandar ErakovićAleksandar Eraković, Saša Petrov, Oliver Jovanović

4. Nataša Kojić - Up and Down

muzika: Nataša Kojić

tekst: Nataša Kojić

aranžman: Nataša Kojić

5. Tropico - AI



Aleksandar CvetkovićSaša Milošević, Teodora RadovanovićAleksandar Cvetković

6. Jelena Aleen - Kameleon

muzika: Bane Opačić

tekst: Bane Opačić

aranžman: Marijo Pajić

7. Filarri - Meet and Greet

muzika: ANTI

tekst: ANTI

aranžman: A.N.D.R.

8. Kruz Roudi - Sve i odmah

muzika: Mladen Rakić, Nemanja Đorđević, Danilo Milivojević

tekst: Mladen Rakić, Nemanja Đorđević, Danilo Milivojević

aranžman: Mladen Rakić, Nemanja Đorđević, Danilo Milivojević

9. Milan Nikolić feat. Caka - Storia del amor

muzika: Vladimir Graić, Milan Nikolić

tekst: Milan Miletić

aranžman: Dejan Aksić

10. Ana & The Changes - Brinem



Ana ĆurčinAna Ćurčin, Ivana ButiganShane Berry, Ana Ćurčin, Milan Bjelica, Goran Antović

11. Iskaz - Trendseter

muzika: Zoran Stefanov

tekst: Zoran Stefanov

aranžman: Zoran Stefanov

12. Harem Girls - Aladin

muzika: Nemanja Antonić

tekst: Ivan Vukajlović, Sanja Vučić, Katarina Đulić, Titta Foureira

aranžman: Nemanja Antonić

13. Biber - Da mi se vratiš

muzika: Rastko Aksentijević

tekst: Rastko Aksentijević

aranžman: Rastko Aksentijević, Damnjan Aksentijević, Vladan Popović

14. MILA - GAIA

muzika: Rap Gorilla

tekst: Rap Gorilla, Danilo Bogojević - Noir

aranžman: Rap Gorilla

15. Anton - U grad



Anton: AntonVladimir Bogdanović

Drugo polufinale

1. Ivana Štrbac - La La La

muzika: Angellina

tekst: Angellina

aranžman: Ivan Franović

2. Jett Vega - Rolerkoster

muzika: Maya Lavelle

tekst: Zoran Leković, Maya Lavelle, Nena Leković

aranžman: Andre Blanco, Benny Thol, Maya Lavelle, Andrija Lazarević

3. Princ - Mila

muzika: Dušan Bačić

tekst: Dušan Bačić

aranžman: Dejan Nikolić

4. Maršali - Po policama sećanja

muzika: Strahinja Tanasijin

tekst: Strahinja Tanasijin

aranžman: Maršali, Goran Vasović

5. Dušan Kurtić - Boginja

muzika: Dušan Kurtić, Ivan Kurtić

tekst: Dušan Kurtić

aranžman: Dušan Kurtić, Albert Zekić Bahier

6. Tanja Banjanin - Ja sam bolja

muzika: Tanja Banjanin

tekst: Tanja Banjanin, Novak Pejić, Staša Banjanin

aranžman: Vojislav Aralica

7. tam - DURUM DURUM

muzika: Tamara Popović - tam, Ivana Lukić – Jymenik, A.N.D.R.

tekst: Tamara Popović - tam

aranžman: A.N.D.R.

8. GIFTS & ROSES - Do kraja vremena

muzika: Jovan Matić

tekst: Jovan Matić

aranžman: Žarko Dunić, Živko Grčić, Luka Puletić

9. Lensy - Hvala ti

muzika: Stjepan Jelica Albino

tekst: Andrijano Kadović Ajzi

aranžman: Teodor Ivančević Nijeteo

10. Sedlar - Oči boje zemlje

muzika: Aleksandar Sedlar

tekst: Aleksandar Sedlar

aranžman: Aleksandar Sedlar

11. Maja Nikolić - Žali srce moje

muzika: Goran Ratković Rale, Aleksandar Kobac

tekst: Miladin Bogosavljević, Aleksandar Dilan

aranžman: Aleksandar Kobac, Goran Ratković Rale, Kristijan Jovanović

12. Mimi Mercedez - Turbo žurka

muzika: Milena Janković

tekst: Milena Janković

aranžman: Mattia Stanišljević, Miloš Đorđević

13. Oxajo - MaMa

muzika: Dušan Strajnić, Marko Ajković, Dario Vuksanović

tekst: Dušan Strajnić, Marko Ajković, Dario Vuksanović

aranžman: Dušan Strajnić, Marko Ajković, Dario Vuksanović

14. Vukayla - MASK

muzika: Sara Vukajlov – Vukayla, Melquiades Alvarez Cobos Melqui

tekst: Sara Vukajlov – Vukayla

aranžman: Melquiades Alvarez Cobos Melqui

15. AltCtrl - Mamurna jutra

muzika: Dimitrije Borčanin, Aleksa Vučković

tekst: Aleksa Vučković

aranžman: Dimitrije Borčanin

Ovogodišnja „Pesma za Evroviziju“ biće svojevrsna art planeta - oda umetnosti sa porukom da je svaki čovek umetničko delo.

Pobednik festivala predstavljaće Srbiju na „Pesmi Evrovizije“ koja će se u maju ove godine održati u Bazelu.

Gledaoci i slušaoci RTS-a će moći da prate takmičenje na našim programima, kao i putem platformi RTS Planeta i RTS Zvuk. Prenos takmičenja biće dostupan i na Jutjubu.

