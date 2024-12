PRVO OGLAŠAVANJE SUPRUGE MILIĆA VUKAŠINOVIĆA: Otkrila kako se roker oseća nakon amputacije noge (FOTO)

ROKERU Miliću Vukašinoviću pre nekoliko dana amputirana je noga, a on je pušten iz bolnice na kućno lečenje.

Oglasila se supruga Milića Vukašinovića, Suzana, koja je istakla da su lekari zadovoljni kako teče njegov oporavak.

- Dolaze lekari da ga pregledaju, zadovoljni su kako teče oporavak, lepo zarasta. Imao je bolove, mora da odmara i da se ne napreže, trebalo bi da mu za dve nedelje skinu konce. Ja sam uz njega za sve što treba - Milićeva žena Suzana.

Milić se oglasio nakon operacije

Podsetimo, Milić Vukašinović je nakon operacije otkrio kako se oseća.

- Evo me u raju. Ja sam vam u bolnici, operisao sam nogu, odsekli su mi nogu do iznad kolena. Krenulo je sve gore, dva meseca sam trpeo užasne bolove, nadajući se da će možda nešto da odradi hiperbarična komora ili elektromagnetni talasi, banje, sve sam probao, stopalo nije mrdnulo. Od tih bolova može da se poludi i onda da ne bih bio lud, ne bih više mogao da sviram i budem doktor za rokenrol, došao sam da odrežem nogu i onda ću biti doktor za rokenrlo i idol mladih. Neće mene ovo da ubije u pojam. Da nije Suzane ne bih ja bio živ. Jutros sam ja operisan, prebacili su me na intenzivnu, sutra me možda i puste kući, rekao je.

