PRVA ISPOVEST NIKOLE RAĐENA O DRUGOM RAZVODU: Pokušavao sam da spasem brak, Anu i ćerke ne bih mešao u ovo

NIKOLA RAĐEN se razveo i od Milice Ristić sa kojim je dobio sina Alekseja.

Foto: Printscreen

Pre nepune dve godine ljubav Nikole Rađena i Milica Ristić krunisana je brakom u kojem je rođen njihov sin Aleksej. Niko nije ni slutio da će se njihov odnos pokvariti tako brzo. Foto: N. Skenderija

U ekskluzivnoj ispovesti za emisiju "Una, due, tre" na TV Una, Rađen je otvorio dušu i ispričao sve detalje.

- U svakm braku ima i uspona i padova. Nisam ponosan na činjenicu da mi nismo mogli da prevaziđemo ovaj momenat. Nažalost, otišlo je to u nekom drugom pravcu, to je sve što bih rekao - započeo je proslavljeni vaterpolista svoju ispovest.

Prema pisanju medija Milica je podnela zahtev za razvod, a razlog je navod njena prevara sa nepoznatim muškarcem. Foto: Instagram printskrin/_milica_ristic/Arhiv Novosti

Ja ne bih komentarisao te stvari zato što nikada nećete čuti od mene loše stvari o majci mog deteta, ni javno, ni pprivatno i želim tako da ostane", rekao je on, a potom odgovorio da li bi pogazio svoj ponos i oprostio joj prevaru ukoliko su spekulacije tačne i proverene.

- Pa mislim da je hrišćanski opraštati neke stvari i mislim da su prioriteti jako bitni pogotovo kad imate dete. Morate da postavite svoje prioritete jer niste vi više bitni nego je ono najbitnije. Dete je plod ljubavi koje treba da se gaji sa puno ljubavi, a ne da površinski radimo neke stvari ili po intuiciji - istakao je sportista. Foto N. Paraušić

Pokušao da spase brak

Rađen priznaje da je pokušao da spase brak, ali bezuspešno.

- Bilo je momenata, razgovarali jesmo, ali eto, nismo uspeli da dođemo do rešenja - tvrdi on. Foto arhiva VN

U odnosu na greške koje je pravio u mladosti, smatra da je bio dobar suprug i još bolji otac.

- Pa ne treba tražiti razloge pojedinačne u tome kakvi smo mi bili, šta smo radili i tako dalje. Mislim da je dovoljno imamo svesti i razumevanja da znamo koje stvari treba da cenimo i kako da se odnosimo prema njima. Ukoliko smo već bili u vezi, pa onda stupili u brak, dobili dete onda znači da je naš odnos napredovao i da smo ga dizali na neki viši nivo, a onda se desilo to što se desilo jedan jako neprijatan događaj po mene lično i nisam ponosan na tu činjenicu. Nažalost to je to - kazao je Rađen.

Otkriva da je sa Milicom u korektnim odnosima i da se svakodnevno čuju oko deteta koje viđa kad god poželi.

Anu Kokić ne želi da meša u novi razvod

S druge strane, od prve supruge Ane Kokić razveo se 2019. godine, ali u svoj novonastali problem ne želi da meša ni nju ni zajedničke ćerke.

- Ne bih mešao ni Anu ni ćerkice u ovu celu priču zato što mislim da nije u redu - rekao je on i dodao da ne zna koji mu je razvod teže pao. Foto Dušan Petrović

- Razočarenja u životu ne mogu da merim i poredim, niti treba niti hoću. Mogu i moram samo da nastavim da živim dalje zbog svoje dece i samo sam fokusiran na svoj posao i maksimalno posvećivanje odrastanju svojih ćerkica i sina - rekao je Nikola za TV Una.

