ONA SE NE OGLAŠAVA, NEGO MI RADI IZA LEĐA: Ceca progovorila o svađama na estradi

SVETLANA CECA RAŽNATOVIĆ godinama unazad mudro ćuti kada je neki ljudi pominju, a sada je i otkrila razlog zašto se ne oglašava kada je neko sa estrade potkači.

- Nema tu neke velike mudrosti, jednostavno ne želim da odgovaram, ne želim da se svađam ni sa kim. Ne želim nikoga da ubeđujem u suprotno, ako misliš tako - misli, tvoj problem, ne zanima me. I onda svih ovih godina sam ćutala jer ne želim da se valjam u blatu, niti da se primitivno obraćam, ni da dozovljavam sebi neke neprijatne situacije. Kad neko priča o vama on ne shvata da priča u stvari o sebi, to je najveća greška što ljudi to ne kapiraju – rekla je Ceca i nastavila:

- Svim tim mojim ćutanjem, jer mene to stvarno ne zanima, ne dotiče me, onda je bila priča - ona se ne oglašava javno, nego mi radi iza leđa. Ne, nego ne možeš da se pomiriš sa tim da mene to ne zanima. Imam socijalan život, sjajnu karijeru, divnu porodicu, sada imam i unučiće, imam divne prijatelje. Nisam usamljena i nesrećna žena, žena sam koja ima bogat društveni, socijalni, profesionalni život, pronašla sam se i tu gde sam se pronašla ja sam srećna.

- Mene estrada stvarno ne zanima, to je moj posao, koncerti, ono što moram da ispoštujem jesu mediji, da ispoštujem svoju publiku, to je moj početak i kraj vezan za estradu. Poštujem svoje kolege, nikada sebi nisam dozvolila da nekog kolegu omalovažim, uputim ružnu reč, komentarišem na negativan način. Mene te stvari ne zanimaju, ne usrećuje me nešto gde bih ja nekog ponizila da bih sebe uzdigla. To nisu moje percepcije, drugačije gledam na život. Ima jedna rečenica koja je vazda važila i mislim da će važiti zauvek: „Kako seješ, tako žanješ“, ja se držim toga – zaključila je muzička zvezda.

