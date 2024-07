OBLAČIM SE, TEŠKE SU MI NOGE... Nikola Rokvić nakon pešačenja do Grčke napravio novi podvig

NIKOLA ROKVIĆ u toku vaskršnjeg posta krenuo je pešaka put Grčke do Egine, do manastira Nektarija Eginskog i tako prešao 1.000 kilometara, a sada se upustio u novi podvig.

Foto: Novosti

Naime, Rokvić se peo na planinu, usput je i trčao, a na kraju održao i koncert.

Ovo nesvakidašnje iskustvo pevač je podelio sa svojim brojnim pratiocima na društvenoj mreži Instagram. Kako je istakao, na trenutke se pitao da li će uopšte moći da izdrži.

- Divno iskustvo! Mislio sam biće teško pevati posle 30 km i skoro 5 sati trčanja po planini… Opružio sam se malo misleći da ću da odremam posle trke, ali adrenalin je radio i ništa… Došlo je vreme za koncert. U momentu pomislih, Bože, hoću li moći? Oblačim se, teške noge, malo i leđni mišići u spazmu… Nema nazad - naveo je pevač, koji se ipak popeo na binu i održao koncert.

- Penjem se na binu, dragi ljudi sa kojim sam delio staze, rekoh u sebi, ma idem, bre, do kraja!!! Moja trka nije gotova. Nema štednje, sve ću da dam! I stvarno kada sam pustio energiju i dao do poslednjeg atoma ona se čudesno vraćala i punila me da sam pevao 2 i po sata bez prestanka, čini mi se nikad lakše i bolje. Malo sam se i našalio, da ću sada pred svaki koncert istrčati 30 km - saopštio je Nikola Rokvić.

Oduševljeni ljudi su mu čestitali, a Rokvić je još poručio: "Imaš onoliko koliko daš".

(BLIC)