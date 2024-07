NAŠEM GLUMCU MANIJAK NAPAO ĆERKU: Preplašena je, rekla mi je ovu rečenicu

SRPSKI glumac Predrag Peđa Damjanović oglasio se najpre na Instagramu gde je uputio apel i upozorenje i obavestio javnost o neprijatnosti koju je doživela njegova ćerka na Banovom brdu.

Foto ATA Images

Glumac i voditelj Predrag Peđa Damnjanović otkrio je da je bio u policiji, jer je prijavio, kako kaže, manijaka koji je presreo njegovu ćerku od 15 godina.

- Manijaka je svuda i očigledno sve više, toga smo svesni, ali šaljem opet apel i upozorenje najviše zbog dece. Na Banovom brdu se opet pojavio jedan takav kome je mesto u ustanovi, ali ga očigledno još nisu ulovili i smestili gde mu je mesto - započeo je Peđa priču, pa nastavio:

Foto ATA Images

- Naime, moju ćerku koja ima 15 godina presreo je malopre na Banovom brdu "čovek" i uhvatio je za ruku. Rekao joj je da je mnogo lepa da moraju da se upoznaju, da mora da mu da njen broj telefona. Ona je u panici razmišljala da li je pametno da odmah počne da vrišti i otima se, ipak, bila je pribrana i rekla mu je da je maloletna i da je pusti. Pokušao je još da je zadrži i kada je rekla da je zove tata, pustio ju je. Prijavio sam odmah policiji, oni sad patroliraju tim krajem, ali svakako razgovarajte sa decom o tim situaciji i pričajte im da stalno svuda idu u grupi.

Ekipa Novosti stupila je u kontakt sa glumcem, koji nam je otkrio da je njegova ćerka i dalje preplašena.

- Ćerka mi je preplašena! Rekla mi je: "Sve vreme sam, dok me je držao za ruku, razmišljala šta si mi govorio da radim u tim situacijama, da me nije pustio ni kad sam rekla "zove me tata", počela bih jako da vrištim, - rekao nam je glumac.