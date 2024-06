HOĆE DA ME BIJE AKO MU NE OTPEVAM ODMAH PESMU: Peđa Jovanović doživeo jezivu scenu na nastupu

PEĐA JOVANOVIĆ otvorio je dušu o neprijatnim scenama na nastupima usled preterane konzumacije alkohola nekoga od gostiju.

Iako je bilo raznih situacija, istakao je da je uvek pronalazio rešenje i način da smiri tenzije.

–Ja svakako gledam ako se bilo kakva situacija desi, da je neko malo više popio, pa je zahtevniji. Recimo nismo mu otpevali pesmu na vreme ili hoće odmah, a pre njega ima pet naručenih. Znam da smirim situaciju, naporno jeste i treba imati čelične živce i uglavnom sam hendlovao to kako treba. Dešavalo se da neko preti da hoće da me bije ako mu ne otpevam odmah pesmu, ali to se rešava, kažem „Brate, smiri se, koju hoćeš pesmu?“. Izbegavam maksimalno te situacije – ispričao je Peđa.

Jovanović je otkrio da je sam sebi uvek bio najveća podrška tokom teških situacija.

-Najveća podrška definitivno sam sam sebi. Kad niko ne veruje u mene, ja verujem i mislim da ću sve da izguram – istakao je on.

Podsetimo, pevač se nedavno se pomirio sa surpugom Anom od koje se razišao zbog problema koje je imao sa alkoholom, a sad progovorio o njihovom odnosu.

Peđa je po prvi put priznao da se između njega i supruge ljubav vratila u punom zamahu i da ponovo žive zajedno.

-Tako je, ali ne pričamo o tome. Prošlost ostavljamo prošlosti. Sadašnjost je svetla, a još svetlija je budućnost – rekao je Peđa.

