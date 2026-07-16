Republika Srpska

NEMA OHR, NEMA NI PROBLEMA: Stav RS nakon još jedne neuspele sednice PIK o imenovanju visokog predstavnika u BiH

Srđan Mišljenović

16. 07. 2026. u 07:00

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VEĆ druga sednica Saveta za provođenje mira u BiH (PIK) koja nije donela ime novog visokog predstavnika u BiH, dokaz je uspeha politike Srpske koja je ukazala da je vreme međunarodnog protektorata u BiH završeno, poruka je iz RS. Američki diplomata Luis Krišok tako i dalje ostaje v. d. visokog predstavnika u BiH, sve dok ne bude postignut dogovor o novom čelnom čoveku OHR.

НЕМА ОХР, НЕМА НИ ПРОБЛЕМА: Став РС након још једне неуспеле седнице ПИК о именовању високог представника у БиХ

OHR zgrada fotoprintskrin RTRS

- Nemogućnost dogovora u PIK o izboru visokog predstavnika još jednom pokazuje da je vreme da se zatvori ovo poglavlje međunarodnog protektorata u BiH - ocenio je premijer RS Savo Minić.

Odlučnost Srpske dovela je do toga da se niko ne zaleće na stolicu visokog predstavnika, rekao je predsednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić.

- Svi treba da znaju da je RS svojom upornošću istrpela pokušaj da nas potpuno unište, i Vladu i predsednika i Narodnu skupštinu. Parlament RS je bio odlučujuća brana koja je vratila autoritet i Vlade i predsednika RS i onemogućila da ti ljudi budu bukvalno proterani, kada budu pod međunarodnom torturom - rekao je Stevandić.

Dodaje da je RS stvorila geopolitičke uspehe u Moskvi, Vašingtonu, Pekingu i u delu evropskih zemalja.

Dijalog

ANA Trišić Babić kaže da je za BiH potreban unutrašnji dijalog:

- Međunarodna zajednica nije odustala, ali evidentno je da se ne mogu dogovoriti. Zato se mi moramo vratiti na bazični Dejtonski sporazum. Moramo se opet dogovoriti unutar BiH.

- Nije lako sesti u tu stolicu u vreme novog geopolitičkog reseta sveta, gde su se Srbi dobro uklopili - rekao je Stevandić. - Došli smo u poziciju da se sa nama razgovara i da se i mi pitamo.

V. d. direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju RS Ana Trišić Babić kaže da visoki predstavnik u BiH sigurno neće biti imenovan do novembra, a do tada će se videti u kom pravcu će se događaji odvijati.

- Od trenutka kada visoki predstavnik nije izabran u junu, sve je ukazivalo da neće ni biti u dogledno vreme. I to u trenutku kada su se pojavila dva kandidata. Bio je jedan kandidat, kada je Francuska nominovala svog, bilo je jasno da se visoki predstavnik neće tako brzo imenovati - rekla je Ana Trišić Babić.

Ističe da se i pored toga ništa neuobičajeno ne dešava, normalno se radi.

- Postoji parlamentarni život, događaji se odvijaju bez ikakvih problema, bez visokog predstavnika - rekla je Ana Trišić Babić.

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