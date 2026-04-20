Grad Trebinje planira dodelu besplatnih placeva: Odgovor na skupe kvadrate

KUPOVINA nekretnine u Trebinju za većinu građana trenutno je gotovo nemoguća. Cene novogradnje dostižu i prelaze 5.000 maraka po kvadratnom metru, dok stanove i kuće u velikoj meri kupuju državljani drugih zemalja, što dodatno podiže cenu i smanjuje dostupnost lokalnom stanovništvu.

- Sa ovim cenama nema šanse da kupim svoj stan. Već godinama živim kao podstanar i ne vidim kako bih drugačije rešio stambeno pitanje - kaže jedan od stanovnika Trebinja.

U takvim okolnostima, gradska uprava najavljuje nove mere koje bi mogle da olakšaju dolazak do krova nad glavom. Nova zakonska rešenja omogućavaju proširenje prava na građenje prve nepokretnosti bez naknade, a Trebinje razmatra kako da ovu mogućnost konkretno primeni. Prema najavama, planirana je besplatna dodela građevinskih placeva mladim bračnim parovima, porodicama sa četvoro i više dece, kao i samohranim roditeljima. Mera bi, kako se navodi, mogla obuhvatiti i građane koji nemaju rešeno stambeno pitanje.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić rekao je da su u toku pregovori o modelima koji bi omogućili povoljniju gradnju.

- I sada smo u pregovorima da vidimo šta je to što bismo mogli da uradimo, kako bi mladi bračni parovi, ali i ostali, po povoljnijim uslovima gradili - naveo je Ćurić.

Zgrada za mlade bračne parove TREBINjE je i ranije sprovodilo slične projekte. Izgradnjom stambene zgrade za mlade bračne parove omogućena je kupovina stanova po ceni od oko 1.100 KM po kvadratnom metru, što je tada predstavljalo značajnu olakšicu.

Zakonsko rešenje koje omogućava besplatno građenje prve nepokretnosti prošlo je skupštinsku proceduru i dobilo pozitivno mišljenje sudskih instanci, a na lokalnim zajednicama je da, u skladu sa izmenama Zakona o stvarnim pravima, definišu konkretne uslove i modele primene.

U toku je i obilazak potencijalnih lokacija kako bi se utvrdilo koje parcele imaju potrebnu infrastrukturu za izgradnju.