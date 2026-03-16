Republika Srpska

PREMIJER REPUBLIKE SRPSKE PODNEO OSTAVKU Minić se hitno obratio na vanrednoj konferenciji

В.Н.

16. 03. 2026. u 09:52

Premijer Republike Srpske Savo Minić podneo je ostavku na ovu funkciju.

ПРЕМИЈЕР РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПОДНЕО ОСТАВКУ Минић се хитно обратио на ванредној конференцији

Savo Minić foto DGavrić

Minić je to saopštio na vanrednoj konferenciji za novinare.

“Izabraćemo ponovo novu vladu”, rekao je Minić.

Minić je dodao da je razgovarao sa predsednikom Republike Srpske Sinišom Karanom i da će on ponovo biti mandatar za sastav nove Vlade.

(banjaluka.net)

