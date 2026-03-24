OGLASIO SE STANIVUKOVIĆ NAKON USTAŠKE TORTURE: Od koga i od čega se štite, i zašto na ovakav način?
GRADONAČELNIK Banjaluke Draško Stanivuković i predsednik Pokreta "Sigurna Srpska" pušten je na slobodu nakon što je zadržan, pa priveden, prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu na granici sa Hrvatskom, po povratku iz Budimpešte.
Stanivuković se nakon što je pušten na slobodu oglasio na svom zvaničnom Instagram profilu.
"Nakon nove torture u Hrvatskoj, postavljam jednostavno pitanje: da li je ovo granični prelaz iz jedne zemlje u drugu, ili prelaz u neko drugo doba u kojem evropski zakoni i pravila više ne važe?
Sinoć sam lišen slobode i zadržan u pritvoru više od 15 sati na graničnom prelazu Stara Gradiška, odnosno u policijskoj stanici. Razlog je zato što sam odbio da pristanem na ponižavanje koje traje mjesecima, na pretrese, pse, višesatna zadržavanja bez razloga i bez ikakvih dokaza. Četrnaest puta u dva mjeseca. I nakon svih pretresa, pasa, zadržavanja i maltretiranja nijednom ništa nisu pronašli, postavlja se pitanje: šta onda traže? Zakon daje pravo na kontrolu, ali ne daje pravo da se ta kontrola pretvori u sistematsko maltretiranje i zloupotrebu.
Sve je počelo onog trenutka kada sam posjetio naš narod u Lici i Dalmaciji i govorio o pravu da živimo ne samo zajedno, nego i dostojanstveno. Od te poruke zajedništva, došao sam do toga da me tretiraju kao kriminalca.
Razumijem pravo svake države da štiti svoje granice, ali postavljam pitanje od koga i od čega se štite, i zašto na ovakav način?
Ne tražim privilegije. Tražim ono što pripada svakom čovjeku, slobodu kretanja, dostojanstvo i jednak tretman pred zakonom", napisao je Stanivuković.
