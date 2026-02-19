SKUPŠTINSKA VEĆINA U GACKU PONOVO UPITNA: Zapošljavanje uzdrmalo vlast

VLADAJUĆA koalicija u Gacku ponovo je dovedena u pitanje, a najnoviji sukob unutar skupštinske većine otvara dilemu da li je završeno i ono kratkotrajno stabilno upravljanje lokalnom zajednicom, u kojoj je politička situacija turbulentna još od završetka lokalnih izbora.

D. Curać

Najnoviji potres izazvao je otvoreni sukob između lokalnih odbora Srpske demokratske stranke (SDS) i Demokratskog narodnog saveza (DNS), nakon što je SDS najavio preispitivanje koalicionih odnosa zbog, kako su naveli, nerazumne politike zapošljavanja i neodgovornog odnosa prema budžetu opštine.

Na sednici Predsedništva i Opštinskog odbora SDS u Gacku usvojeni su zaključci u kojima se oštro kritikuju jednostrane aktivnosti DNS u vezi sa najavljenim zapošljavanjima u javnim ustanovama, mimo koalicionog dogovora i bez predviđenih budžetskih sredstava za 2026. godinu.

Iz SDS su upozorili da bi svako dalje zapošljavanje bez saglasnosti koalicionih partnera automatski značilo prekid koalicije.

- Opštinski odbor SDS upozorava lokalni DNS ali i kadrove njihove partije koji obavljaju dužnost direktora javnih ustanova da se mora poštovati Zakon o fiskalnoj odgovornosti jer su se Izjavom o fiskalnoj odgovornosti koju su potpisali pod punom odgovornosti, obavezali da će u potpunosti poštovati fiskalna pravila za koje su predviđene kako prekršajne tako i krivične norme - navodi se u zaključcima SDS.

Tesna većina SKUPŠTINSKA većina u Gacku formirana je sredinom avgusta lane i od početka je važila za krhku. DNS je na izborima osvojio samo jedan mandat, ali je odnos snaga promenjen nakon što su dvojica odbornika, posle raspuštanja lokalnog odbora SPS, prešla u redove DNS-a, čime je obezbeđena tesna većina.

SDS je najavio i mogućnost pokretanja procedura za razrešenje direktora javnih ustanova ukoliko se ogluše o ove stavove, kao i obraćanje budžetskoj inspekciji i nadležnom tužilaštvu. Posebno je apostrofirana situacija u JU "Dr Savo Bumbić", gde je ukazano na loše upravljanje i nezadovoljstvo medicinskog osoblja, uz zahtev da rukovodeća pozicija pripadne kadru SDS-a.