NOVA ULAGANJA SRBIJE U HERCEGOVINU: Podrška rastu maslinarstva u Trebinju

FOND za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu iz Novog Sada i Grad Trebinje nastavljaju uspešnu saradnju kroz novi razvojni projekat vredan 10,5 miliona dinara, namenjen unapređenju proizvodnje maslinovog ulja na krajnjem jugu Republike Srpske.

Foto Grad Trebinje

Ugovor su potpisali direktor Fonda Aleksandar Đedovac i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, čime je potvrđena institucionalna i finansijska podrška Autonomne Pokrajine Vojvodine razvoju lokalne privrede u Srpskoj.

Ova donacija dolazi u trenutku kada maslinarstvo u Hercegovini beleži rast, a Trebinje postaje središte ove mediteranske kulture. Poslednjih godina zasađene su hiljade novih stabala maslina, a maslinjaci se šire kako na području Trebinja, tako i širom Hercegovine.

Stručnjaci navode da su klimatski uslovi u Trebinjskom polju izuzetno povoljni za uzgoj maslina, dok raste i interesovanje poljoprivrednika za ovu kulturu zbog stabilne potražnje i visoke cene maslinovog ulja na tržištu.

Gradonačelnik Ćurić istakao je da će nova oprema omogućiti lokalnim proizvođačima da masline prerađuju u sopstvenom gradu, čime se podiže kvalitet proizvoda, smanjuju troškovi i otvaraju nove razvojne mogućnosti za lokalne poljoprivrednike.

Nabavka savremene opreme NA osnovu zaključenog ugovora o dodeli sredstava, Fond je Gradu Trebinju odobrio 10.500.000 dinara za nabavku savremene opreme za proizvodnju maslinovog ulja. Sredstva su obezbeđena u skladu sa rešenjem Pokrajinske vlade o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve, a projekat će biti realizovan do 24. decembra 2026. godine.

- Ovaj projekat je izuzetno važan jer podstiče proizvodnju sa dodatom vrednošću i omogućava da maslinovo ulje iz Trebinja dobije svoju punu tržišnu afirmaciju - poručio je Ćurić.

Iz Fonda navode da je cilj ulaganja ekonomsko osnaživanje lokalnih zajednica u regionu, kroz podršku proizvodnim i razvojnim projektima koji imaju dugoročni efekat.