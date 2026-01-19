NOVA ULAGANJA SRBIJE U HERCEGOVINU: Podrška rastu maslinarstva u Trebinju
FOND za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu iz Novog Sada i Grad Trebinje nastavljaju uspešnu saradnju kroz novi razvojni projekat vredan 10,5 miliona dinara, namenjen unapređenju proizvodnje maslinovog ulja na krajnjem jugu Republike Srpske.
Ugovor su potpisali direktor Fonda Aleksandar Đedovac i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, čime je potvrđena institucionalna i finansijska podrška Autonomne Pokrajine Vojvodine razvoju lokalne privrede u Srpskoj.
Ova donacija dolazi u trenutku kada maslinarstvo u Hercegovini beleži rast, a Trebinje postaje središte ove mediteranske kulture. Poslednjih godina zasađene su hiljade novih stabala maslina, a maslinjaci se šire kako na području Trebinja, tako i širom Hercegovine.
Stručnjaci navode da su klimatski uslovi u Trebinjskom polju izuzetno povoljni za uzgoj maslina, dok raste i interesovanje poljoprivrednika za ovu kulturu zbog stabilne potražnje i visoke cene maslinovog ulja na tržištu.
Gradonačelnik Ćurić istakao je da će nova oprema omogućiti lokalnim proizvođačima da masline prerađuju u sopstvenom gradu, čime se podiže kvalitet proizvoda, smanjuju troškovi i otvaraju nove razvojne mogućnosti za lokalne poljoprivrednike.
Nabavka savremene opreme
NA osnovu zaključenog ugovora o dodeli sredstava, Fond je Gradu Trebinju odobrio 10.500.000 dinara za nabavku savremene opreme za proizvodnju maslinovog ulja. Sredstva su obezbeđena u skladu sa rešenjem Pokrajinske vlade o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve, a projekat će biti realizovan do 24. decembra 2026. godine.
- Ovaj projekat je izuzetno važan jer podstiče proizvodnju sa dodatom vrednošću i omogućava da maslinovo ulje iz Trebinja dobije svoju punu tržišnu afirmaciju - poručio je Ćurić.
Iz Fonda navode da je cilj ulaganja ekonomsko osnaživanje lokalnih zajednica u regionu, kroz podršku proizvodnim i razvojnim projektima koji imaju dugoročni efekat.
