DODIK JASAN: Izbori prilika da narod porazi Šmita

LIDER Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik poručio je danas u Laktašima da su prevremene izbore za predsednika Republike Srpske organizovali bosanski muslinami i Kristijan Šmit da bi porazili Srpsku, ali da su izbori, kako je istakao, prilika da narod porazi njih.

Foto Borislav Ždrinja

Dodik je izrazio uverenje da građani Republike Srpske razumeju takva nastojanja i da je u prethodnom periodu bio evidentan politički montiran proces koji je rezultuirao ovim izborima, prenela je Srna.

"Vidimo jedan sraman pokušaj i kamuflažu Šmita koji se predstavlja kao neki diplomata da bi obilazio glasačka mesta u pokušaju da proglasi neku svoju navodnu pobedu", rekao je Dodik novinarima nakon što je glasao u Laktašima.

Dodik je pozvao narod Republike Srpske da ostane miran i stabilan, ukazujući da je Republika Srpska iznad svega i da će nastaviti da se razvija na bazi demokratskog prava naroda da bira i da u tome bude suveren.

Prema Dodikovim rečima, narod u Republici Srpskoj ima snažnu demokratsku tradiciju i neće odustati od svog načina života.

"Svi pokušaji su bili da se sruši sistem Republike Srpske, da se uvede haos i da se ona ponizi. Sva nastojanja CIK-a, sramni pokušaji suda doveli su do ovog dana u kojem narod pokazuje svoje dostojanstvo", istakao je Dodik.

Rekao je da će Srpska zahtevati da joj se vrate ovlašćenja koja su joj oduzeta prethodnih godina.

"Naša poruka je vratite nam u život Ustav BiH onako kako je napisan i nije problem da mi ostanemo u BiH. A sigurno nećemo ostati u neustavnoj i nedogovorenoj BiH", poručio je Dodik.

On je istakao da je SNSD pristala da izađe na prevremene predsedničke izbore u Srpskoj jer nije želela da dozvoli, kako je naveo, dalje širenje haosa koje su nametnuli "cinični Nemci i njihovi trabanti".

Dodik je naveo da vlast u Nemačkoj, koja više ne može da upravlja svojom državom, pokušava da nađe svoj izraz i učini nešto na prostoru Balkana i ukazao na to da je uvek bilo loše kada god su Nemci u BiH dolazili sa snažnim intervencionizmom ili vojnom silom.

"Tako je i sada. Poslali su nam neizabranog (Kristijana) Šmita, iza koga neprincipijelno stoji Nemačka, a i trabanti kakva je Slovenija, i onda nama pokušavaju da drže lekciju o demokratiji i ljudskim pravima. Ko sad priča u Evropi o ljudskim pravima? Gde su im ljudska prava?", postavio je pitanje Dodik.

Dodik je poručio da se, kako je naveo, samoubilački potezi nemačkih vladara u poslednjim godinama pokazuju i na priči o Ukrajini, "gde su dozvolili da se naruši čitav uspeh Nemačke time što su ganjali neke apstraktne pristupe".

Kada je reč o odnosima Republike Srpske i Slovenije, Dodik je rekao da u Srpskoj veoma uspešno rade desetine slovenačkih preduzetnika i da je Srpska sve više zainteresovana za saradnju sa njima, čak i kada je reč o uvođenju dodatnih povlastica.

Dodik je naveo da ga ne zanima Slovenija kao zemlja, niti sankcije koje mu je uvela.

"Slovenci su nepoželjni sa stanovišta politike, potpuno promašena nacija za politiku, ali svaka čast za privredu", rekao je Dodik.

On je istakao da je Srpska usmerena ka razvoju, da se bori za svoju ustavnu poziciju i prava, kao i da nema potrebe da joj, kako je naveo, "drže lekcije" predstavnici Slovenije koji žive "u iluzijama neoliberalnih vrednosti", a koje nisu važne za realan život.

"Ako je iko srušio Jugoslaviju, srušila ju je Slovenija i onda oni nama drže predavanje ovde o demokratiji i ostalom. Cinizam nikada ne prolazi", zaključio je Dodik.

U Republici Srpskoj danas su održani prevremeni predsednički izbori na kojima je pravo glasa imalo 1.264.364 birača.



(Tanjug)