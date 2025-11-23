Republika Srpska

NASTAVLJA SE TREND, NIKAD MANJA IZLAZNOST: Oglasio se CIK BiH: Do 15 časova glasalo 26 odsto birača

V.N.

23. 11. 2025. u 17:33

CENTRALNA izborna komisija (CIK) BiH saopštila je da je izlaznost na prevremenim predsedničkim izborima u Republici Srpskoj do 15 časova iznosila 26 odsto.

НАСТАВЉА СЕ ТРЕНД, НИКАД МАЊА ИЗЛАЗНОСТ: Огласио се ЦИК БиХ: До 15 часова гласало 26 одсто бирача

Sa jednog od biračkih mesta u RS, Foto Srna

Do 15 časova glasalo je 322.239 birača.

Takođe, CIK BiH je na današnjoj hitnoj sednici donela odluku o odgađanju i raspisivanju izbora na biračkom mestu 068B005 "Korićani" u osnovnoj izbornoj jedinici Kneževo s obzirom da izbore na tom biračkom mestu nije bilo moguće održati u skladu sa odredbama Izbornog zakona BiH i Pravilnika o provedbi izbora u Bosni i Hercegovini.

Odgođeni izbori će se održati u nedelju, 30.11.2025. godine.

Centralna izborna komisija BiH će prve preliminarne rezultate objaviti večeras do 23 časa na internet stranici.

